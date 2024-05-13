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МИД КНДР предостерег страны Запада от военного присутствия в АТР

Ведомости

Северная Корея пересмотрит политический подход к странам Запада и примет соответствующие меры, если они продолжат наращивать военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это следует из заявления начальника отдела по внешней политике МИД КНДР, его цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В последнее время союзники США под предлогом контроля за нарушением «санкций» ООН нарастили усилия по «военному присутствию» в АТР, тем самым еще более обостряют нестабильную ситуацию в регионе», – сказано в сообщении.

Отмечается, что под предлогом нарушения Пхеньяном санкций Совбеза ООН страны Запада усилили так называемый контроль. В частности, Германия, Франция и Новая Зеландия перебрасывают военные корабли и самолеты в АТР, включая акваторию вокруг Корейского полуострова, чем нагнетают военную напряженность в регионе, нарушая интересы безопасности региональных стран. МИД КНДР обратил внимание на Австралию, чей корабль вторгнулся в акваторию вокруг Корейского полуострова. Вооруженные силы Австралии также подняли в воздух военный вертолет. Действия страны угрожали морской и воздушной безопасности, указано в заявлении.

В связи с этим КНДР примет необходимые меры для последовательной защиты суверенитета и безопасности государства, передает ЦТАК.

Ранее КНДР заминировала дорогу в демилитаризованной зоне. Военные Южной Кореи обнаружили, что мины были установлены на грунтовой дороге внутри демилитаризованной зоны в 85 км к северо-востоку от Сеула в конце прошлого года. Эту дорогу проложили в соответствии с межкорейским военным соглашением 2018 г., чтобы объединить две Кореи для поисков останков погибших во время Корейской войны 1950-53 гг. В результате с прошлого года оказались заминированы все дороги между двумя странами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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