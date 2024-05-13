МИД КНДР предостерег страны Запада от военного присутствия в АТР

Ранее КНДР заминировала дорогу в демилитаризованной зоне. Военные Южной Кореи обнаружили, что мины были установлены на грунтовой дороге внутри демилитаризованной зоны в 85 км к северо-востоку от Сеула в конце прошлого года. Эту дорогу проложили в соответствии с межкорейским военным соглашением 2018 г., чтобы объединить две Кореи для поисков останков погибших во время Корейской войны 1950-53 гг. В результате с прошлого года оказались заминированы все дороги между двумя странами.