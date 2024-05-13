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Матвиенко: кандидатура Лаврова на пост главы МИД РФ подтверждает преемственность

Ведомости

Кандидатура Сергея Лаврова на должность министра иностранных дел подтверждает преемственность внешней политики, утвержденной президентом России Владимиром Путиным, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на консультации профильного комитета по его переназначению, сообщается в Telegram-канале СФ.

По ее словам, Лавров – карьерный дипломат, который прошел от атташе до министра иностранных дел. Почти 10 лет он работал представителем РФ в ООН. Матвиенко заметила, что Лавров имеет огромный дипломатический опыт, он хорошо известен не только в России, но и за рубежом. Это очень важно в нынешнее время, когда страна переживает непростой период.

«Это подтверждение преемственности того, что Россия проводила и будет проводить независимую внешнюю политику», – подчеркнула председатель Совета Федерации.

В заседании по международным делам приняли участие сенаторы РФ и полномочный представитель президента РФ в верхней палате парламента Артур Муравьев.

Консультации по кандидатуре Лаврова будут продолжены на заседании Совфеда 14 мая.

Совет Федерации сообщил вечером 12 мая, что Путин направил предложения по кандидатурам руководителей силового блока. Все силовики могут остаются на своих постах, в том числе Владимир Колокольцев (МВД), Александр Куренков (МЧС), Константин Чуйченко (Минюст), а также Лавров (МИД). Изменения затронули лишь Министерство обороны.

Лавров родился 21 марта 1950 г. С 1981 по 1988 гг. он был первым секретарем, советником и старшим советником в постоянном представительстве СССР при ООН. В 1992-1994 гг. Лавров был заместителем министра иностранных дел РФ. С 2004 г. он занимает должность министра иностранных дел РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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