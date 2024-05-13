Матвиенко: кандидатура Лаврова на пост главы МИД РФ подтверждает преемственность

По ее словам, Лавров – карьерный дипломат, который прошел от атташе до министра иностранных дел. Почти 10 лет он работал представителем РФ в ООН. Матвиенко заметила, что Лавров имеет огромный дипломатический опыт, он хорошо известен не только в России, но и за рубежом. Это очень важно в нынешнее время, когда страна переживает непростой период.