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Путин предложил назначить Белоусова на должность министра обороны

Соответствующее предложение поступило в Совет Федерации
Филипп Иванов
Елена Мухаметшина
Ирина Овчарова
Евгений Разумный / Ведомости

Президент России Владимир Путин направил в Совет Федерации предложения по кандидатурам глав ряда министерств, в том числе силовых, в новом кабмине, сообщает пресс-служба верхней палаты.

В частности, глава государства предложил назначить и. о. первого вице-премьера Андрея Белоусова на должность министра обороны России вместо Сергея Шойгу.

Большинство других руководителей, которых будет назначать президент после консультаций с Совфедом, свои посты сохранили. Так, Путин предложил переназначить:

  • Владимира Колокольцева – министром внутренних дел;

  • Александра Куренкова – министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

  • Сергея Лаврова – министром иностранных дел;

  • Константина Чуйченко – министром юстиции;

  • Сергея Нарышкина – директором Службы внешней разведки;

  • Александра Бортникова – директором Федеральной службы безопасности;

  • Виктора Золотова – директором Росгвардии;

  • Дмитрия Кончева – директором ФСО;

  • Александра Линца – начальником главного управления специальных программ президента.

Кроме того, своим указом Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совета безопасности России, назначив на его место Шойгу.

Как пояснил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Шойгу уже освобожден от должности министра обороны. Патрушев же переходит на другую работу. Песков пояснил, что Путин назначает гражданского чиновника на пост главы Минобороны из-за необходимости внедрения инноваций, также нужно будет «вписать» экономику силового блока в экономику страны, поскольку доля расходов на оборону в последние годы выросла.

«На поле боя побеждает тот, кто покажет больше инноваций, оперативного их внедрения. И поэтому на нынешнем этапе президент принял решение, чтобы Минобороны возглавил гражданский человек. И это не просто гражданский человек, а человек, который весьма успешно возглавлял Министерство экономического развития России, который на протяжении длительного времени был помощником президента по экономическим вопросам и также в предыдущем кабинете министров был первым заместителем председателя правительства. Министерство обороны должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей для создания условий по экономической конкурентоспособности. И вот именно поэтому президент остановился на кандидатуре Андрея Рэмовича Белоусова», – сказал журналистам Песков.

На вопрос, будет ли Белоусову присвоено воинское звание, Песков сказал, что сейчас это не главное: «Мы говорим о том, что министром обороны стало гражданское лицо».

Песков также пояснил, что назначение Белоусова не изменит «систему координат в военной составляющей ведомства», за нее отвечает глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, он продолжит свою деятельность. Шойгу же на новой должности будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. 11 мая ФСВТС была выведена из подчинения Министерства обороны.

Днем 12 мая 18 профильных комитетов Госдумы поддержали на заседаниях все кандидатуры на посты вице-премьеров и гражданских министров в новом правительстве. Их кандидатуры ранее внес на рассмотрение нижней палаты премьер-министр Михаил Мишустин за исключением глав силовых министерств. На пост первого вице-премьера, который ранее занимал Белоусов, профильный комитет Госдумы рекомендовал и. о. вице-премьера – министра промышленности Дениса Мантурова.

«Ведомости» писали, что Белоусов покинет пост первого вице-премьера в правительстве России в связи с переходом на новое место работы. 10 мая высокопоставленный федеральный чиновник и два близких к правительству источника сообщали, что Белоусов продолжит работу в новом составе. При этом первый собеседник говорил, что по его кандидатуре шли консультации.

До прихода в администрацию президента в 2013 г. Белоусов был министром экономического развития в правительстве Дмитрия Медведева (с 21 мая 2012 г. по 24 июня 2013 г.). В 2008-2012 гг. – директором департамента экономики и финансов аппарата правительства. До этого 2,5 года занимал пост замминистра экономического развития и торговли. С 2000 по 2006 г. Белоусов был генеральным директором Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

В числе обязанностей Белоусова на посту первого вице-премьера были разработка основных направлений социально-экономического развития, координация работы по достижению национальных целей развития (майских указов президента), мониторинг исполнения нацпроектов, контроль за нацпроектами по развитию МСП и по производительности труда и др.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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