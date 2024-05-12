Путин предложил назначить Белоусова на должность министра обороны

Путин предложил назначить Белоусова на должность министра обороныСоответствующее предложение поступило в Совет Федерации
Президент России Владимир Путин направил в Совет Федерации предложения по кандидатурам глав ряда министерств, в том числе силовых, в новом кабмине, сообщает пресс-служба верхней палаты.
В частности, глава государства предложил назначить и. о. первого вице-премьера Андрея Белоусова на должность министра обороны России вместо Сергея Шойгу.
Большинство других руководителей, которых будет назначать президент после консультаций с Совфедом, свои посты сохранили. Так, Путин предложил переназначить:
Владимира Колокольцева – министром внутренних дел;
Александра Куренкова – министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
Сергея Лаврова – министром иностранных дел;
Константина Чуйченко – министром юстиции;
Сергея Нарышкина – директором Службы внешней разведки;
Александра Бортникова – директором Федеральной службы безопасности;
Виктора Золотова – директором Росгвардии;
Дмитрия Кончева – директором ФСО;
Александра Линца – начальником главного управления специальных программ президента.
Кроме того, своим указом Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совета безопасности России, назначив на его место Шойгу.
Как пояснил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Шойгу уже освобожден от должности министра обороны. Патрушев же переходит на другую работу. Песков пояснил, что Путин назначает гражданского чиновника на пост главы Минобороны из-за необходимости внедрения инноваций, также нужно будет «вписать» экономику силового блока в экономику страны, поскольку доля расходов на оборону в последние годы выросла.
«На поле боя побеждает тот, кто покажет больше инноваций, оперативного их внедрения. И поэтому на нынешнем этапе президент принял решение, чтобы Минобороны возглавил гражданский человек. И это не просто гражданский человек, а человек, который весьма успешно возглавлял Министерство экономического развития России, который на протяжении длительного времени был помощником президента по экономическим вопросам и также в предыдущем кабинете министров был первым заместителем председателя правительства. Министерство обороны должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей для создания условий по экономической конкурентоспособности. И вот именно поэтому президент остановился на кандидатуре Андрея Рэмовича Белоусова», – сказал журналистам Песков.
На вопрос, будет ли Белоусову присвоено воинское звание, Песков сказал, что сейчас это не главное: «Мы говорим о том, что министром обороны стало гражданское лицо».
Песков также пояснил, что назначение Белоусова не изменит «систему координат в военной составляющей ведомства», за нее отвечает глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, он продолжит свою деятельность. Шойгу же на новой должности будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. 11 мая ФСВТС была выведена из подчинения Министерства обороны.
Днем 12 мая 18 профильных комитетов Госдумы поддержали на заседаниях все кандидатуры на посты вице-премьеров и гражданских министров в новом правительстве. Их кандидатуры ранее внес на рассмотрение нижней палаты премьер-министр Михаил Мишустин за исключением глав силовых министерств. На пост первого вице-премьера, который ранее занимал Белоусов, профильный комитет Госдумы рекомендовал и. о. вице-премьера – министра промышленности Дениса Мантурова.
«Ведомости» писали, что Белоусов покинет пост первого вице-премьера в правительстве России в связи с переходом на новое место работы. 10 мая высокопоставленный федеральный чиновник и два близких к правительству источника сообщали, что Белоусов продолжит работу в новом составе. При этом первый собеседник говорил, что по его кандидатуре шли консультации.
До прихода в администрацию президента в 2013 г. Белоусов был министром экономического развития в правительстве Дмитрия Медведева (с 21 мая 2012 г. по 24 июня 2013 г.). В 2008-2012 гг. – директором департамента экономики и финансов аппарата правительства. До этого 2,5 года занимал пост замминистра экономического развития и торговли. С 2000 по 2006 г. Белоусов был генеральным директором Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
В числе обязанностей Белоусова на посту первого вице-премьера были разработка основных направлений социально-экономического развития, координация работы по достижению национальных целей развития (майских указов президента), мониторинг исполнения нацпроектов, контроль за нацпроектами по развитию МСП и по производительности труда и др.