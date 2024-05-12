Путин предложил назначить Белоусова на должность министра обороны

«На поле боя побеждает тот, кто покажет больше инноваций, оперативного их внедрения. И поэтому на нынешнем этапе президент принял решение, чтобы Минобороны возглавил гражданский человек. И это не просто гражданский человек, а человек, который весьма успешно возглавлял Министерство экономического развития России, который на протяжении длительного времени был помощником президента по экономическим вопросам и также в предыдущем кабинете министров был первым заместителем председателя правительства. Министерство обороны должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей для создания условий по экономической конкурентоспособности. И вот именно поэтому президент остановился на кандидатуре Андрея Рэмовича Белоусова», – сказал журналистам Песков.