Дениса Мантурова рекомендовали утвердить первым вице-премьером

Мантуров сказал, что для него большая честь продолжить работу в новом составе правительства, а также ответственность за решение задач, контур которых определил президент в послании Федеральному собранию. По его словам, в промышленности нужно уделять еще больше внимания достижению технологического суверенитета. Для этого в формате новых нацпроектов будет усилена работа по междисциплинарным отраслям – имеется в виду выпуск станков, промышленных роботов и формирование полного производственного цикла по химической продукции. «Наряду с продолжением локализации электроники, созданием линейки новых гражданских самолетов, судов, поездов, автомобилей, сельхозтехники, оборудования для ТЭКа и обновлением основных фондов по всему контуру промышленности с уклоном на экологичность – повышение производительности и цифровизация», – сказал Мантуров.