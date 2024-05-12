Дениса Мантурова рекомендовали утвердить первым вице-премьером

Дениса Мантурова рекомендовали утвердить первым вице-премьеромА губернатора Калининградской области Антона Алиханова – на пост министра промышленности и торговли
Комитет Госдумы по промышленности и торговле рекомендовал утвердить кандидатуру и. о. вице-премьера – министра промышленности Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера, а губернатора Калининградской области Антона Алиханова – на пост министра промышленности и торговли.
Будущий первый вице-премьер
Председатель комитета Госдумы Владимир Гутенев заявил, что комитет плотно сотрудничает с Мантуровым. Он предложил ему посетить выездное заседание комитета 27 июня, которое состоится в Туле и в котором должен принять участие также губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Мантуров поблагодарил депутатов за работу на протяжении всех прошлых лет. По его словам, все ключевые решения проходили через «экспертизу законодателей», а ряд инициатив исходил от депутатов комитета по промышленности. Такое «партнерство единомышленников» позволило справиться с самыми серьезными вызовами – ковидом, санкциями. «Главное, что нам удалось в промышленности, – не допустить просадки ключевых областей», – отметил он. По его словам, если брать ретроспективу в шесть лет, то индекс обрабатывающих производств вырос на 21%. «Запас прочности позволил запустить в гражданских сегментах новый инвестиционный цикл и максимально раскрутить маховик оборонно-промышленного комплекса», – заявил Мантуров.
В торговле работа по развитию товаропроводящей сети позволила без сбоев пройти пандемию и весну 2022 г., сказал он: «Мы хорошо помним, что происходило в других странах. Мы это и близко не позволили себе. Магазины смогли заполнить полки на фоне ажиотажного спроса. Что важно – мы при этом не прибегали к жестким регуляторным ограничениям, хотя нормативно такая возможность была».
Мантуров сказал, что для него большая честь продолжить работу в новом составе правительства, а также ответственность за решение задач, контур которых определил президент в послании Федеральному собранию. По его словам, в промышленности нужно уделять еще больше внимания достижению технологического суверенитета. Для этого в формате новых нацпроектов будет усилена работа по междисциплинарным отраслям – имеется в виду выпуск станков, промышленных роботов и формирование полного производственного цикла по химической продукции. «Наряду с продолжением локализации электроники, созданием линейки новых гражданских самолетов, судов, поездов, автомобилей, сельхозтехники, оборудования для ТЭКа и обновлением основных фондов по всему контуру промышленности с уклоном на экологичность – повышение производительности и цифровизация», – сказал Мантуров.
Перевод экономики на новый технологический уклад требует усиления позиций России в космосе, для чего тоже готовится профильный нацпроект, сказал Мантуров. «Фокус государственной поддержки будет сделан на расширении спутниковых группировок различных назначений и создание новых ракет-носителей на альтернативных видах топлива, в том числе многоразового использования», – сказал он. Результаты этой работы должны найти коммерческое применение в гражданском секторе и повысить эффективность разведки управления в целях укрепления обороноспособности государства, заявил кандидат. По его словам, особая роль – дальнейшее наращивание возможностей предприятий ОПК. С 2022 г. по наиболее востребованной Минобороны номенклатуре производство выросло многократно, отметил Мантуров.
Что касается торговой сферы, то здесь среди задач – мягкое госрегулирование онлайн-торговли, которая с 2020 г. выросла почти в три раза, сказал Мантуров. Проект закона по этой теме, который разработали депутаты комитета и сенаторы, концептуально поддерживается, отметил он. Вторая задача, по его словам, – нормативное обеспечение увеличения присутствия на полках всех магазинов российской непродовольственной продукции («русская полка»).
После этого депутаты могли задать Мантурову вопросы, но уже без присутствия СМИ. Примерно через час депутаты приняли решение рекомендовать Мантурова на пост первого вице-премьера.
Будущий министр промышленности и торговли
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов как кандидат в министры должен был представить направления развития Минпромторга. Он заявил, что промышленность является каркасом экономики и залогом ее суверенитета. По его словам, это особенно проявляется в «такие острые, переломные, исторические моменты». На производственный сектор страна опиралась, когда требовалось преодолевать внешние кризисы, последствия пандемии, санкций, отметил кандидат. Сейчас же промышленность работает на нужды обороны и национальной безопасности, сказал он.
Алиханов напомнил, что он с 2012 г. три года работал в Минпромторге, после чего его направили в Калининградскую область. По его словам, работая в регионе, он старался транслировать лучшие федеральные практики и видел, насколько востребована поддержка федерального и регионального Фонда развития промышленности. «Понимаю, что нужно регионам, какие у предприятий сейчас потребности, проблемы», – сказал он, добавив, что был бы рад вернуться в «родное ведомство».
По его мнению, Минпромторг – одно из самых гигантских ведомств, которое курирует многие отрасли и огромный блок торговли. «Понимаю, что нужны будут максимально оперативные, гибкие и решительные действия», – сказал он. Главный ориентир – это послание президента Федеральному собранию и указ президента о национальных целях развития, отметил Алиханов. В части промышленности – это технологический суверенитет. «Свой вклад реальный сектор должен внести в несколько видов безопасности – в продовольственную, транспортную, информационную и энергетическую, для того чтобы наша критическая инфраструктура работала без перебоев», – сказал он. Также Алиханов выделил социальный блок, в частности, производство лекарств, медицинских изделий, техники, средств реабилитации.
Вне зависимости от изменчивой внешней конъюнктуры важно продолжать наращивать инвестиции в реальный сектор экономики, сказал Алиханов. Также он добавил, что нацелен повышать конкурентоспособность экспорта: «Продукт должен быть международного уровня, конкурентоспособен, чтобы давать дополнительные доходы». Он также подчеркнул, что сейчас один из самых главных вопросов – это кадры для промышленности. По его словам, он осознает объем работ по микроэлектронике, созданию новых самолетов, водных судов. «И конечно, приоритетная задача – ритмичная, бесперебойная работа ОПК», – сказал Алиханов.
В завершение он попросил депутатов рекомендовать его кандидатуру, что депутаты после заданных Алиханову вопросов и полученных ответов и сделали.