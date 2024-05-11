Андрей Белоусов покинет правительство России
И. о. первого заместителя правительства России Андрей Белоусов покинет свой пост в связи с переходом на новое место работы.
Его обязанности будет исполнять и. о. зампреда Александр Новак. «Александр Новак имеет необходимый управленческий опыт. Долгое время координировал вопросы экономики и финансов на различных должностях, как в бизнесе, так и на муниципальной и государственной службе, в том числе занимал должность заместителя министра финансов», – сказал представитель правительства.
10 мая источники «Ведомостей» – высокопоставленный федеральный чиновник и два близких к правительству источника – сообщали, что Белоусов продолжит работу в новом составе. При этом первый собеседник говорил, что по его кандидатуре шли консультации.
В числе обязанностей Белоусова на посту первого вице-премьера были – разработка основных направлений социально-экономического развития, координация работы по достижению национальных целей развития (майских указов президента), мониторинг исполнения нацпроектов, контроль за нацпроектами по развитию МСП и по производительности труда и др.
До прихода в администрацию президента в 2013 г. Белоусов был министром экономического развития в правительстве Дмитрия Медведева (с 21 мая 2012 г. по 24 июня 2013 г.). В 2008-2012 гг. был директором департамента экономики и финансов аппарата правительства. До этого 2,5 года занимал пост замминистра экономического развития и торговли. С 2000 по 2006 г. Белоусов был генеральным директором Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).