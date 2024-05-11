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Андрей Белоусов покинет правительство России

Ведомости

И. о. первого заместителя правительства России Андрей Белоусов покинет свой пост в связи с переходом на новое место работы.

Его обязанности будет исполнять и. о. зампреда Александр Новак. «Александр Новак имеет необходимый управленческий опыт. Долгое время координировал вопросы экономики и финансов на различных должностях, как в бизнесе, так и на муниципальной и государственной службе, в том числе занимал должность заместителя министра финансов», – сказал представитель правительства.

10 мая источники «Ведомостей» – высокопоставленный федеральный чиновник и два близких к правительству источника – сообщали, что Белоусов продолжит работу в новом составе. При этом первый собеседник говорил, что по его кандидатуре шли консультации.

В числе обязанностей Белоусова на посту первого вице-премьера были – разработка основных направлений социально-экономического развития, координация работы по достижению национальных целей развития (майских указов президента), мониторинг исполнения нацпроектов, контроль за нацпроектами по развитию МСП и по производительности труда и др.

До прихода в администрацию президента в 2013 г. Белоусов был министром экономического развития в правительстве Дмитрия Медведева (с 21 мая 2012 г. по 24 июня 2013 г.). В 2008-2012 гг. был директором департамента экономики и финансов аппарата правительства. До этого 2,5 года занимал пост замминистра экономического развития и торговли. С 2000 по 2006 г. Белоусов был генеральным директором Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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