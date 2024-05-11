Андрей Белоусов покинет правительство России

До прихода в администрацию президента в 2013 г. Белоусов был министром экономического развития в правительстве Дмитрия Медведева (с 21 мая 2012 г. по 24 июня 2013 г.). В 2008-2012 гг. был директором департамента экономики и финансов аппарата правительства. До этого 2,5 года занимал пост замминистра экономического развития и торговли. С 2000 по 2006 г. Белоусов был генеральным директором Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).