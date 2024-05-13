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Минобороны сообщило об улучшении тактического положения в Харьковской области

Ведомости

Российская группировка «Север» улучшила тактическое положение в районах Волчанска, Нескучного, Липцов и Веселого в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

Также были отражены пять контратак штурмовых групп вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Глубокое и Тихое. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены четыре боевые машины РСЗО, в том числе «Ураган», Vampire и RAK-SA-12.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в районах населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР). Военные отразили 13 контратак штурмовых групп бригад ВСУ в районах населенных пунктов Харьковской области и Луганской народной республики (ЛНР).

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов ДНР. За сутки были отражены три контратаки штурмовых групп бригад ВСУ в районах населенных пунктов ДНР.

Группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям бригад ВСУ в районах населенных пунктов ДНР. Военными отражены семь контратак подразделений механизированных бригад ВСУ в ДНР. ВСУ потеряли три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм пусковую установку РСЗО RAK-SA-12.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 21-й бригады нацгвардии Украины.

Группировка войск «Днепр» нанесла поражение формированиям бригад ВСУ в районах населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах. Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. За сутки уничтожено 33 беспилотных летательных аппарата.

12 мая Минобороны РФ сообщило, что группировка войск «Север» за сутки взяла под контроль четыре населенных пункта в Харьковской области.

Под контроль России перешли населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области.

Спецоперация России на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом РФ Владимиром Путиным. Целью он назвал защиту населения Донбасса. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории были присоединены к России. Власти Украины результаты прошедших в регионах референдумов не признают.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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