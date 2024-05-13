Минобороны сообщило об улучшении тактического положения в Харьковской области
Российская группировка «Север» улучшила тактическое положение в районах Волчанска, Нескучного, Липцов и Веселого в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
Также были отражены пять контратак штурмовых групп вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Глубокое и Тихое. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены четыре боевые машины РСЗО, в том числе «Ураган», Vampire и RAK-SA-12.
Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в районах населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР). Военные отразили 13 контратак штурмовых групп бригад ВСУ в районах населенных пунктов Харьковской области и Луганской народной республики (ЛНР).
Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов ДНР. За сутки были отражены три контратаки штурмовых групп бригад ВСУ в районах населенных пунктов ДНР.
Группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям бригад ВСУ в районах населенных пунктов ДНР. Военными отражены семь контратак подразделений механизированных бригад ВСУ в ДНР. ВСУ потеряли три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм пусковую установку РСЗО RAK-SA-12.
Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 21-й бригады нацгвардии Украины.
Группировка войск «Днепр» нанесла поражение формированиям бригад ВСУ в районах населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах. Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. За сутки уничтожено 33 беспилотных летательных аппарата.
12 мая Минобороны РФ сообщило, что группировка войск «Север» за сутки взяла под контроль четыре населенных пункта в Харьковской области.
Под контроль России перешли населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области.
Спецоперация России на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом РФ Владимиром Путиным. Целью он назвал защиту населения Донбасса. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории были присоединены к России. Власти Украины результаты прошедших в регионах референдумов не признают.