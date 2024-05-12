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Минобороны сообщило о взятии четырех населенных пунктов в Харьковской области

Ведомости

Российская группировка войск «Север» за сутки взяла под контроль четыре населенных пункта в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

Под контроль России перешли населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области. Потери ВСУ на этом направлении за сутки составили два танка, одну боевую бронированную машину «Козак» и четыре автомобиля.

Также в ходе контрбатарейной борьбы были поражены две боевые машины реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, 155 мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, две 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубица Д-30, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

Четыре вертолета Ми-24 и вертолет Ми-8 были уничтожены в районе села Манвеловка Днепропетровской области. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит украинский самолет МиГ-29, перехвачены 36 украинских беспилотника, восемь ракет «Точка-У», французская авиабомба Hammer, а также 23 реактивных снаряда Vampire, «Град» и «Ольха».

Группировка войск «Центр» отразила 10 контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 142-й, 143-й пехотных, 23-й, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в Донецкой области. Украины потеряла два танка, в том числе Abrams, американскую БМП Bradley, боевую бронированную машину «Козак», три автомобиля, а также 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.

Подразделения группировки войск «Запад» отразили четыре контратаки штурмовых групп 116-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Стельмаховки ЛНР и Синьковки Харьковской области. Потери Украины – две боевые бронированные машины, четыре пикапа, 155 мм гаубицу М777 производства США, 152 мм гаубицу «Мста-Б», 105 мм орудие М119 производства США, а также РСЗО «Град».

Две контратаки штурмовых групп ВСУ были отражены в районе села Красное ДНР. Потери ВСУ составили два танка, 18 автомобилей, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», британская 155 мм самоходная артиллерийская установка Braveheart, американская 155 мм гаубица М777, 152 мм гаубица Д-20, три британских 105 мм орудия L-119, три 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», станция радиоэлектронной борьбы «Нота». Также уничтожены шесть полевых складов боеприпасов ВСУ. 

Также две украинские контратаки были отражены в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное ДНР группировкой «Восток». Потери ВСУ составили три автомобиля, американская 155 мм гаубица М777, 152 мм гаубица «Мста-Б», 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 100 мм противотанковая пушка «Рапира».

В Херсонской области ВСУ потеряли два автомобиля, шесть 155 мм гаубиц М777, две 122 мм самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», три 122 мм гаубицы Д-30.

10 мая Минобороны отчиталось о нанесении 27 групповых ударов оружием большой дальности по объектам энергетической отрасли, предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) и железнодорожной инфраструктуру Украины.

Спецоперация России на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом РФ Владимиром Путиным. Целью он назвал защиту населения Донбасса. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории были присоединены к России. Власти Украины результаты прошедших в регионах референдумов не признают. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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