Минобороны РФ: за сутки сбито по семь авиабомб Hammer и снарядов Vampire
За прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны сбито семь управляемых авиабомб Hammer производства Франции и семь чешских реактивных снарядов Vampire, а также 32 беспилотника, запущенных вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.
По данным ведомства, за указанный период Вооруженные силы (ВС) РФ поразили цех производства твердого ракетного топлива, склады горючего ВСУ, военную технику противника в 128 районах. В частности, повреждены немецкий танк Leopard-1, американские танк Abrams, бронетранспортер М113, две боевые машины пехоты Bradley и т. д.
5 мая пресс-служба министерства сообщала, что ВС РФ взяли под полный контроль поселок Очеретино Донецкой народной республики. В сегодняшней сводке указано, что в районе этого населенного пункта была отражена контратака штурмовой группы 100-й механизированной бригады ВСУ.
С начала года Минобороны РФ сообщало о взятии под контроль в ДНР города Авдеевки, поселков Ласточкино, Северное, сел Победа, Орловка, Невельское, Петровское, Водяное, Первомайское, Богдановка, Новомихайловка, Бердычи, Семеновка, а также поселка Табаевка в Харьковской области и поселка Мирное в Запорожской области.
О начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. объявил президент России Владимир Путин. Целью он называл защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины результаты референдумов не признают. С 19 октября 2022 г. в новых регионах РФ введено военное положение.