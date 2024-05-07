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Минобороны РФ: за сутки сбито по семь авиабомб Hammer и снарядов Vampire

Ведомости

За прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны сбито семь управляемых авиабомб Hammer производства Франции и семь чешских реактивных снарядов Vampire, а также 32 беспилотника, запущенных вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.

По данным ведомства, за указанный период Вооруженные силы (ВС) РФ поразили цех производства твердого ракетного топлива, склады горючего ВСУ, военную технику противника в 128 районах. В частности, повреждены немецкий танк Leopard-1, американские танк Abrams, бронетранспортер М113, две боевые машины пехоты Bradley и т. д.

5 мая пресс-служба министерства сообщала, что ВС РФ взяли под полный контроль поселок Очеретино Донецкой народной республики. В сегодняшней сводке указано, что в районе этого населенного пункта была отражена контратака штурмовой группы 100-й механизированной бригады ВСУ.

С начала года Минобороны РФ сообщало о взятии под контроль в ДНР города Авдеевки, поселков Ласточкино, Северное, сел Победа, Орловка, Невельское, Петровское, Водяное, Первомайское, Богдановка, Новомихайловка, Бердычи, Семеновка, а также поселка Табаевка в Харьковской области и поселка Мирное в Запорожской области.

О начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. объявил президент России Владимир Путин. Целью он называл защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины результаты референдумов не признают. С 19 октября 2022 г. в новых регионах РФ введено военное положение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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