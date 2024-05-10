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ВС РФ нанесли 27 групповых ударов большой дальности по ВПК Украины

Ведомости

С 5 по 10 мая Вооруженные силы России нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности. Это следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в Telegram-канале.

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами», – говорится в сообщении.

Ведомство также отметило, что высокоточные удары поразили объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожную инфраструктуру Украины. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации нацформирований и иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники ВСУ, а также базы горючего, средства ПВО и цеха производства БПЛА.

Ранее в Минобороны сообщали, что дежурные средства ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России. Три БПЛА уничтожено над территорией Брянской области, по одному – над Московской и Белгородской. Летевший на Москву беспилотник был сбит в Подольске, уточнил ранее мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. В Брянской области все три БПЛА были уничтожены над Трубчевским районом. Пострадавших и разрушений также нет, уточнил глава региона Александр Богомаз. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе ночью сохранялась с 00:23 до 00:30, сообщал губернатор Вячеслав Гладков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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