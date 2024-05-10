ВС РФ нанесли 27 групповых ударов большой дальности по ВПК Украины
С 5 по 10 мая Вооруженные силы России нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности. Это следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в Telegram-канале.
«Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами», – говорится в сообщении.
Ведомство также отметило, что высокоточные удары поразили объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожную инфраструктуру Украины. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации нацформирований и иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники ВСУ, а также базы горючего, средства ПВО и цеха производства БПЛА.
Ранее в Минобороны сообщали, что дежурные средства ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России. Три БПЛА уничтожено над территорией Брянской области, по одному – над Московской и Белгородской. Летевший на Москву беспилотник был сбит в Подольске, уточнил ранее мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. В Брянской области все три БПЛА были уничтожены над Трубчевским районом. Пострадавших и разрушений также нет, уточнил глава региона Александр Богомаз. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе ночью сохранялась с 00:23 до 00:30, сообщал губернатор Вячеслав Гладков.