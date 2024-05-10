ВС РФ нанесли 27 групповых ударов большой дальности по ВПК Украины

Ранее в Минобороны сообщали, что дежурные средства ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России. Три БПЛА уничтожено над территорией Брянской области, по одному – над Московской и Белгородской. Летевший на Москву беспилотник был сбит в Подольске, уточнил ранее мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. В Брянской области все три БПЛА были уничтожены над Трубчевским районом. Пострадавших и разрушений также нет, уточнил глава региона Александр Богомаз. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе ночью сохранялась с 00:23 до 00:30, сообщал губернатор Вячеслав Гладков.