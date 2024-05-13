Госдума утвердила Мантурова первым зампредом правительства
Госдума утвердила Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера, он будет курировать весь спектр вопросов технологического суверенитета. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина РФ.
За Мантурова проголосовал 431 депутат единогласно.
В ходе выступления Мантуров заявил, что отдельное направление работы – это развитие оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Он также упомянул маркетплейсы. Мантуров заявил, что государство будет «мягко» регулировать их работу, задавать вектор развития, не допускать монополизации. Экс-глава Минпромторга отметил важность развития несырьевого и неэнергетического экспорта.
Накануне корреспондент «Ведомостей» сообщал, что комитет Государственной думы по промышленности и торговле поддержал кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера.
Мантуров в прошлом составе правительства совмещал пост вице-премьера с постом министра промышленности и торговли. В новый состав кабинета министров Мишустин предложил на должность главы Минпромторга губернатора Калининградской области Антона Алиханова.
10 мая Мишустин пообещал посоветоваться с президентом России Владимиром Путиным касательно предложения сделать в новом кабмине первым заместителем вице-премьера, курирующего промышленность. С такой идеей обратился в ходе рассмотрения кандидатуры Мишустина на пост премьера депутат Валерий Гартунг. В прошлом правительстве РФ первым вице-премьером являлся Андрей Белоусов, курировавший вопросы социально-экономического развития.