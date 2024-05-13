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Госдума утвердила Мантурова первым зампредом правительства

Ведомости

Госдума утвердила Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера, он будет курировать весь спектр вопросов технологического суверенитета. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина РФ.

За Мантурова проголосовал 431 депутат единогласно.

В ходе выступления Мантуров заявил, что отдельное направление работы – это развитие оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Он также упомянул маркетплейсы. Мантуров заявил, что государство будет «мягко» регулировать их работу, задавать вектор развития, не допускать монополизации. Экс-глава Минпромторга отметил важность развития несырьевого и неэнергетического экспорта.

Накануне корреспондент «Ведомостей» сообщал, что комитет Государственной думы по промышленности и торговле поддержал кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера.

Мантуров в прошлом составе правительства совмещал пост вице-премьера с постом министра промышленности и торговли. В новый состав кабинета министров Мишустин предложил на должность главы Минпромторга губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

10 мая Мишустин пообещал посоветоваться с президентом России Владимиром Путиным касательно предложения сделать в новом кабмине первым заместителем вице-премьера, курирующего промышленность. С такой идеей обратился в ходе рассмотрения кандидатуры Мишустина на пост премьера депутат Валерий Гартунг. В прошлом правительстве РФ первым вице-премьером являлся Андрей Белоусов, курировавший вопросы социально-экономического развития.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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