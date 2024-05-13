Госдума утвердила Мантурова первым зампредом правительства

В ходе выступления Мантуров заявил, что отдельное направление работы – это развитие оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Он также упомянул маркетплейсы. Мантуров заявил, что государство будет «мягко» регулировать их работу, задавать вектор развития, не допускать монополизации. Экс-глава Минпромторга отметил важность развития несырьевого и неэнергетического экспорта.