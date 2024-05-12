Комитет Думы поддержал кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера

Комитет Думы поддержал кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьераТакже там рекомендовали назначить Алиханова на должность министра промышленности
Комитет Государственной думы по промышленности и торговле поддержал кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера. Об этом сообщил председатель комитета Владимир Гутенев, передает корреспондент «Ведомостей».
Утром 12 мая комитеты Госдумы начали рассматривать кандидатуры в новый состав кабинета министров по предложению премьер-министра Михаила Мишустина.
Мантуров в прошлом составе правительства совмещал пост вице-премьера с постом министра промышленности и торговли. В новый состав кабинета министров Мишустин предложил на должность главы Минпромторга губернатора Калининградской области Антона Алиханова.
Чуть позже стало известно, что комитет поддержал назначение Алиханова на пост министра промышленности и торговли.
Профильные комитеты уже рекомендовали нижней палате парламента утвердить кандидатуры Александра Новака (вице-премьер) и Алексея Оверчука (вице-премьер), Сергея Цивилева (министр энергетики), Сергея Кравцова (министр просвещения), Ольги Любимовой (министр культуры), Антона Силуанов (министр финансов) и др.