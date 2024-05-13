Госдума утвердила Новака в должности заместителя председателя правительства РФ

12 мая Новак также напомнил, что поставлена задача к 2030 г. войти в четверку крупнейших экономик мира. Кроме того, он заявил, что в ближайшие несколько месяцев планируется создать новый нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Также он говорил о продолжении развития особых экономических зон, подключении к работе регионов, повышении производительности труда и поддержке МСП.