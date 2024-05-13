Госдума утвердила Новака в должности заместителя председателя правительства РФ
Госдума проголосовала за утверждение Александра Новака в качестве заместителя председателя правительства России. Это следует из трансляции пленарного заседания.
За проголосовали 378 человек, воздержались 57 человек. При этом никто не проголосовал против.
Ранее комитет по энергетике рассматривал кандидатуру Новака на пост вице-премьера, курирующего ТЭК и экономику. В новом правительстве кроме ТЭКа Новак будет курировать и экономику, что он назвал «новой большой зоной ответственности». Среди основных направлений деятельности – обеспечение внутреннего рынка качественными энергоресурсами, реализация экспортного потенциала ТЭКа, а также газификация и технологический суверенитет.
12 мая Новак также напомнил, что поставлена задача к 2030 г. войти в четверку крупнейших экономик мира. Кроме того, он заявил, что в ближайшие несколько месяцев планируется создать новый нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Также он говорил о продолжении развития особых экономических зон, подключении к работе регионов, повышении производительности труда и поддержке МСП.
В 2008 г. Новак стал замминистра финансов. Затем его перевели в энергетическую сферу – он занял должность министра энергетики РФ, а в ноябре 2020 г. Новак стал заместителем председателя правительства РФ.