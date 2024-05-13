В Госдуме началось заседание по утверждению вице-премьеров в новый кабмин

Заседание началось с рассмотрения кандидатуры Мантурова. Председатель думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев отметил, что комитет рассмотрел предоставленную им программу основных направлений деятельности, которые он будет координировать на занимаемой должности.