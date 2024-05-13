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В Госдуме началось заседание по утверждению вице-премьеров в новый кабмин

Володин заметил, что все кандидатуры депутатам хорошо известны
Инна Шульгина
Госдума РФ

Пленарное заседание для рассмотрения кандидатур заместителей председателя в новом правительстве РФ началось в Государственной думе. Трансляция ведется в Telegram-канале нижней палаты.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что на заседании рассмотрят кандидатуры на утверждение в должности первого заместителя председателя правительства – Дениса Мантурова – и вице-премьеров.

«Обратите внимание, что все кандидатуры, внесенные председателем правительства, нам хорошо известны», – подчеркнул Володин.

Заседание началось с рассмотрения кандидатуры Мантурова. Председатель думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев отметил, что комитет рассмотрел предоставленную им программу основных направлений деятельности, которые он будет координировать на занимаемой должности.

«Денис Валентинович займется важнейшими системными задачами реализации национальных проектов, обеспечением технологического суверенитета, проектов создания линейки новых самолетов, судов, подвижного состава, автомобилей, сельхозтехники, производства оборудования для топливно-энергетического комплекса, реализацией государственной программы вооружений, наращиванием возможностей оборонных предприятий, реализацией проектов космической деятельности, обновлением инфраструктуры госрезервов», – сказал Гутенев.

По его словам, программа Мантурова соответствует целям и задачам правительства РФ, определенным в послании президента Федеральному собранию и в указе президента «О стратегических национальных целях развития РФ». Гутенев подчеркнул, что комитет единогласно рекомендовал кандидатуру Мантурова на должность председателя правительства.

Процедура утверждения внесенных премьер-министром России Михаилом Мишустиным кандидатур на должности вице-премьеров в Госдуме 13 мая продлится ориентировочно семь часов.14 мая Госдума рассмотрит кандидатуры федеральных министров.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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