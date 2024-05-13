Фракции ГД определились, как проголосуют за предложенных вице-премьеров

Председатель СРЗП Сергей Миронов заявил, что фракция не поддержат почти половину кандидатур – 11 из 26. В частности, эсеры воздержатся от голосования по кандидатуре Голиковой, Марата Хуснуллина. Кроме того, фракция не поддержит кандидатуры Ирека Файзуллина на пост министра строительства и ЖКХ, Михаила Дегтярева на пост министра спорта, а также голосует против кандидатов на должности глав Минфина, Минэкономразвития, Минкультуры, Минпросвещения, Минтруда, Минприроды, Минобрнауки.