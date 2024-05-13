Фракции ГД определились, как проголосуют за предложенных вице-премьеров

Фракции ГД определились, как проголосуют за предложенных вице-премьеровКандидатуры зампредов будут рассмотрены на пленарном заседании Госдумы 13 мая
«Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП), ЛДПР и «Новые люди» назвали кандидатуры вице-премьеров правительства, которые намерены поддержать при голосовании на заседании в Госдуме. Также фракции высказали позицию по выдвинутому новому составу кабмина.
КПРФ планирует проголосовать за кандидатуру на пост первого вице-премьера Дениса Мантурова. Также фракция поддерживает кандидатуры заместителей председателя Дмитрия Патрушева и Дмитрия Чернышенко. По остальным предложенным вице-премьерам, включая кандидатуру Татьяны Голиковой, КПРФ намерена воздержаться при голосовании.
Кроме того, лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании фракции заявил, что КПРФ проголосует против кандидатур Антона Силуанова на пост министра финансов и Максима Решетникова на пост главы Минэкономразвития, передает ТАСС. Также фракция намерена проголосовать против курируемых Голиковой министров социального блока.
Председатель СРЗП Сергей Миронов заявил, что фракция не поддержат почти половину кандидатур – 11 из 26. В частности, эсеры воздержатся от голосования по кандидатуре Голиковой, Марата Хуснуллина. Кроме того, фракция не поддержит кандидатуры Ирека Файзуллина на пост министра строительства и ЖКХ, Михаила Дегтярева на пост министра спорта, а также голосует против кандидатов на должности глав Минфина, Минэкономразвития, Минкультуры, Минпросвещения, Минтруда, Минприроды, Минобрнауки.
Критическую позицию по предложенным вице-премьерам и министрам Миронов объяснил тем, что в правительстве нужны «более ощутимые» изменения, прежде всего в финансовом и социальном блоках. По его словам, для выполнения стратегических задач, которые поставил президент РФ Владимир Путин, нужны «новые подходы и новые лица в правительстве».
В поддержку предложенного нового состава правительства выступили ЛДПР и «Новые люди». Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что фракция полностью доверяет в этом вопросе премьер-министру Михаилу Мишустину. При этом, добавил он, ЛДПР намерена контролировать работу правительства и участвовать в ней.
Заместитель главы «Новых людей» Александр Демин выразил мнение, что «сейчас не время для популизма», и подчеркнул, что фракция не будет воздерживаться или голосовать против по какой-либо из кандидатур.
12 мая профильные комитеты Госдумы поддержали всех предложенных Мишустиным вице-премьеров и министров. Фракция парламентского большинства – партия «Единая Россия» – заявила, что готова голосовать на пленарном заседании за все выдвинутые кандидатуры, сообщал «Интерфакс».
Замруководителя «Единой России» в Госдуме Владимир Иванов подчеркнул, что фракция проголосует за кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера. Он также обратил внимание на кандидатуру Романа Старовойта на должность министра транспорта. По словам Иванова, Старовойт «очень глубоко знает те проблемы, которые связаны с транспортной отраслью, в том числе и с дорожным полотном».
Зампред «Единой России» Андрей Исаев отметил, что фракция также намерена поддержать кандидатуры Голиковой на пост вице-премьера и Антона Котякова на должность министра труда и социальной защиты.
Премьер-министр Михаил Мишустин 11 мая внес на рассмотрение Госдумы предложения по новому составу правительства. Согласно указу президента РФ, в структуру правительства, как и ранее, будут входить 10 вице-премьеров и 21 министерство. 13 мая депутаты Госдумы рассмотрят кандидатуры на должности заместителей председателя правительства, а 14 мая – федеральных министров. Ожидается, что процедура продлится около семи часов.
Руководителей силового блока утвердит 14 мая Совет Федерации. 12 мая Путин направил свои предложения по кандидатурам. Большая часть силовиков остаются на своих постах, в том числе Владимир Колокольцев (МВД), Александр Куренков (МЧС), Константин Чуйченко (Минюст), пост предложено сохранить и Сергею Лаврову (МИД). При этом в отставку отправлен и. о. министра обороны Сергей Шойгу, на его место выдвинут и. о. первого вице-премьера Андрей Белоусов.