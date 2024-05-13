Володин: многие проблемы с мигрантами возникают из-за незнания русского языка

«История у нас общая, думаю, никто не забыл ее – та, на которую мы опираемся. Но для этого надо работать, работать с нашими дружественными странами, создавая там условия, чтобы там учили русский язык, <…>, то, что пригодится им в жизни для реализации уже здесь. Это очень серьезное направление», – сказал Володин.