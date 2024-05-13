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Володин: многие проблемы с мигрантами возникают из-за незнания русского языка

Ведомости

Многие проблемы в миграционной сфере возникают из-за незнания приехавшими в Россию людьми русского языка. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания для рассмотрения кандидатур заместителей председателя в новом правительстве РФ.

«История у нас общая, думаю, никто не забыл ее – та, на которую мы опираемся. Но для этого надо работать, работать с нашими дружественными странами, создавая там условия, чтобы там учили русский язык, <…>, то, что пригодится им в жизни для реализации уже здесь. Это очень серьезное направление», – сказал Володин.

Он добавил, что парламентариям необходимо более эффективно работать с правительством в этом вопросе.

«Мы сейчас не можем с вами сказать, что все сделано. Многие проблемы произрастают из-за того, что на территории страны, откуда приехал человек сюда, он не учил язык, относится понятно как к нашим традициям и культуре. Мы должны этого не допустить», – подчеркнул председатель Госдумы.

В ходе заседания выступил кандидат на должность заместителя председателя правительства Алексей Оверчук. Он пообещал, что правительство «сделает максимум возможного для сохранения и поддержки распространения русского языка за рубежом». По его словам, для этого с 2022 г. реализуется программа «Поддержка и продвижение русского языка за рубежом». На сегодняшний день программа имеет финансирование 500 млн руб. в год на три года с небольшой индексацией, отметил Оверчук.

«Мы анализируем, как реализуется программа, и приходим к выводу, что, конечно же, требуется дополнительное финансирование, тем более так и поставил задачу наш президент – увеличить поддержку русского языка, в первую очередь в странах СНГ и в мире в целом. Соответствующие предложения правительством сейчас подготовлены», – сказал он.

22 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о создании государственной информационной системы «Национальный словарный фонд». Согласно закону, единый цифровой ресурс создается для обеспечения доступа граждан, организаций, органов госвласти и местного самоуправления к информации о нормах современного русского литературного языка. Фонд будет общедоступен в интернете на безвозмездной основе. Он будет состоять из статей, являющихся основными структурными единицами нормативных словарей, а также словарей, фиксирующих сведения о развитии норм русского литературного языка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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