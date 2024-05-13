Володин: многие проблемы с мигрантами возникают из-за незнания русского языка
Многие проблемы в миграционной сфере возникают из-за незнания приехавшими в Россию людьми русского языка. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания для рассмотрения кандидатур заместителей председателя в новом правительстве РФ.
«История у нас общая, думаю, никто не забыл ее – та, на которую мы опираемся. Но для этого надо работать, работать с нашими дружественными странами, создавая там условия, чтобы там учили русский язык, <…>, то, что пригодится им в жизни для реализации уже здесь. Это очень серьезное направление», – сказал Володин.
Он добавил, что парламентариям необходимо более эффективно работать с правительством в этом вопросе.
«Мы сейчас не можем с вами сказать, что все сделано. Многие проблемы произрастают из-за того, что на территории страны, откуда приехал человек сюда, он не учил язык, относится понятно как к нашим традициям и культуре. Мы должны этого не допустить», – подчеркнул председатель Госдумы.
В ходе заседания выступил кандидат на должность заместителя председателя правительства Алексей Оверчук. Он пообещал, что правительство «сделает максимум возможного для сохранения и поддержки распространения русского языка за рубежом». По его словам, для этого с 2022 г. реализуется программа «Поддержка и продвижение русского языка за рубежом». На сегодняшний день программа имеет финансирование 500 млн руб. в год на три года с небольшой индексацией, отметил Оверчук.
«Мы анализируем, как реализуется программа, и приходим к выводу, что, конечно же, требуется дополнительное финансирование, тем более так и поставил задачу наш президент – увеличить поддержку русского языка, в первую очередь в странах СНГ и в мире в целом. Соответствующие предложения правительством сейчас подготовлены», – сказал он.
22 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о создании государственной информационной системы «Национальный словарный фонд». Согласно закону, единый цифровой ресурс создается для обеспечения доступа граждан, организаций, органов госвласти и местного самоуправления к информации о нормах современного русского литературного языка. Фонд будет общедоступен в интернете на безвозмездной основе. Он будет состоять из статей, являющихся основными структурными единицами нормативных словарей, а также словарей, фиксирующих сведения о развитии норм русского литературного языка.