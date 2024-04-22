Путин подписал закон о создании «Национального словарного фонда»
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании государственной информационной системы «Национальный словарный фонд». Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, единый цифровой ресурс создается для обеспечения доступа граждан, организаций, органов госвласти и местного самоуправления к информации о нормах современного русского литературного языка. Фонд будет общедоступен в интернете на безвозмездной основе. Он будет состоять из статей, являющихся основными структурными единицами нормативных словарей, а также словарей, фиксирующих сведения о развитии норм русского литературного языка.
Соответствующий законопроект 22 января был одобрен комиссией правительства по законопроектной деятельности. Закон вступает в силу с 1 января 2025 г.
Ha реализацию инициативы потребуется 182,3 млн руб., в том числе в 2025 г. – 53,1 млн руб., в 2026 г. – 55,6 млн руб., в 2027 г. – 73,6 млн руб.
28 февраля 2023 г. Путин подписал закон о соблюдении норм русского языка и употреблении иноязычных слов. Документ подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного языка России в едином многонациональном государстве, расширяет и конкретизирует сферы, в которых использование государственного языка РФ является обязательным.