Путин подписал закон о создании «Национального словарного фонда»

Согласно закону, единый цифровой ресурс создается для обеспечения доступа граждан, организаций, органов госвласти и местного самоуправления к информации о нормах современного русского литературного языка. Фонд будет общедоступен в интернете на безвозмездной основе. Он будет состоять из статей, являющихся основными структурными единицами нормативных словарей, а также словарей, фиксирующих сведения о развитии норм русского литературного языка.