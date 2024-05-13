Иран открыл виртуальное посольство Палестины
В системе МИД Ирана появилось виртуальное посольство Палестины в Тегеране. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя иранского внешнеполитического ведомства Насера Канаани.
Канаани заявил, что дипломатический аппарат осуществил ряд юридических, консульских и административных мер в рамках реализации закона об открытии виртуального посольства Палестины. Отмечается, что посольство было создано в порядке эксперимента для того, чтобы выявить технические проблемы и связанные с ними аспекты.
Ранее Генассамблея ООН одобрила резолюцию, в которой признала право Палестины на полноправное членство в организации. Документ поддержали 143 государства (из 193), против него выступили 9, 25 воздержались.
Против проголосовали США, Израиль, Аргентина, Чехия, Венгрия, Микронезия, Науру, Палау и Папуа – Новая Гвинея. При этом Россия, Китай и союзники Вашингтона, в частности Франция, Япония, Южная Корея, Испания, Австралия, Эстония и Норвегия, поддержали документ.
До этого Совбез рассматривал вопрос о предоставлении Палестине постоянного членства в организации, но 18 апреля США заблокировали документ.