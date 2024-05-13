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Иран открыл виртуальное посольство Палестины

Ведомости

В системе МИД Ирана появилось виртуальное посольство Палестины в Тегеране. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя иранского внешнеполитического ведомства Насера Канаани.

Канаани заявил, что дипломатический аппарат осуществил ряд юридических, консульских и административных мер в рамках реализации закона об открытии виртуального посольства Палестины. Отмечается, что посольство было создано в порядке эксперимента для того, чтобы выявить технические проблемы и связанные с ними аспекты.

Ранее Генассамблея ООН одобрила резолюцию, в которой признала право Палестины на полноправное членство в организации. Документ поддержали 143 государства (из 193), против него выступили 9, 25 воздержались.

Против проголосовали США, Израиль, Аргентина, Чехия, Венгрия, Микронезия, Науру, Палау и Папуа – Новая Гвинея. При этом Россия, Китай и союзники Вашингтона, в частности Франция, Япония, Южная Корея, Испания, Австралия, Эстония и Норвегия, поддержали документ.

До этого Совбез рассматривал вопрос о предоставлении Палестине постоянного членства в организации, но 18 апреля США заблокировали документ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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