Иран открыл виртуальное посольство Палестины

Канаани заявил, что дипломатический аппарат осуществил ряд юридических, консульских и административных мер в рамках реализации закона об открытии виртуального посольства Палестины. Отмечается, что посольство было создано в порядке эксперимента для того, чтобы выявить технические проблемы и связанные с ними аспекты.