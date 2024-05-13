Столтенберг: в случае поражения Украины восстанавливать будет нечего

2 мая стало известно, что Столтенберг направил членам НАТО официальное предложение собрать $100 млрд за пять лет на военную помощь Украине. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала М1. По его словам, письмо от генсека НАТО поступило странам альянса 30 апреля «в первом чтении». Средства должны быть собраны за пять лет, а это значит, по словам Сийярто, что в НАТО рассчитывают на продолжение боевых действий в течение этого времени.