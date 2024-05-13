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Столтенберг: в случае поражения Украины восстанавливать будет нечего

Ведомости

Если Украина не победит, то восстанавливать там будет нечего. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на молодежном саммите НАТО.

«Прежде всего мы должны обеспечить победу Украины, потому что если Украина не победит, в свободной и независимой Украине нечего будет восстанавливать, так что самая неотложная, самая важная задача сейчас – помочь Украине военной поддержкой, как это делают союзники по НАТО», – заявил Столтенберг, отвечая на вопрос о роли НАТО в восстановлении Украины.

Генсек альянса также настаивает на том, что поддержку Украины нужно сделать более предсказуемой и надежной. Он надеется, что решение по этому вопросу будет принято на саммите НАТО в июле.

«Профилактика в некотором смысле обходится дешевле, чем ремонт», – пояснил генсек НАТО свою мысль, призвав увеличить расходы на Украину.

2 мая стало известно, что Столтенберг направил членам НАТО официальное предложение собрать $100 млрд за пять лет на военную помощь Украине. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала М1. По его словам, письмо от генсека НАТО поступило странам альянса 30 апреля «в первом чтении». Средства должны быть собраны за пять лет, а это значит, по словам Сийярто, что в НАТО рассчитывают на продолжение боевых действий в течение этого времени.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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