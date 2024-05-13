Столтенберг: в случае поражения Украины восстанавливать будет нечего
Если Украина не победит, то восстанавливать там будет нечего. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на молодежном саммите НАТО.
«Прежде всего мы должны обеспечить победу Украины, потому что если Украина не победит, в свободной и независимой Украине нечего будет восстанавливать, так что самая неотложная, самая важная задача сейчас – помочь Украине военной поддержкой, как это делают союзники по НАТО», – заявил Столтенберг, отвечая на вопрос о роли НАТО в восстановлении Украины.
Генсек альянса также настаивает на том, что поддержку Украины нужно сделать более предсказуемой и надежной. Он надеется, что решение по этому вопросу будет принято на саммите НАТО в июле.
«Профилактика в некотором смысле обходится дешевле, чем ремонт», – пояснил генсек НАТО свою мысль, призвав увеличить расходы на Украину.
2 мая стало известно, что Столтенберг направил членам НАТО официальное предложение собрать $100 млрд за пять лет на военную помощь Украине. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала М1. По его словам, письмо от генсека НАТО поступило странам альянса 30 апреля «в первом чтении». Средства должны быть собраны за пять лет, а это значит, по словам Сийярто, что в НАТО рассчитывают на продолжение боевых действий в течение этого времени.