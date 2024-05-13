Правительство поддержало проект о нежелательных зарубежных организациях

Законопроект был внесен в Госдуму в феврале, сообщал депутат и глава комитета по безопасности Василий Пискарев. «Независимо от того, какая организация занимается антироссийской деятельностью – либо это общественная организация, либо это государственная организация, созданная государственными органами, либо участвуют госорганы в деятельности такой организации, в случае если она отвечает этим критериям, вмешивается в наши внутренние дела, участвует в деятельности, которая представляет угрозу безопасности, суверенитету, вмешивается в выборы, может быть также признана нежелательной», – отмечал парламентарий.