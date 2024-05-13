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Правительство поддержало проект о нежелательных зарубежных организациях

Ведомости

Правительство России поддержало с замечаниями законопроект, позволяющий признавать нежелательными в России организации, учредителями которых являются иностранные госорганы. Текст документа находится в распоряжении «Ведомостей».

«Законопроектом предлагается предусмотреть возможность признания в соответствии с положениями закона от 28 декабря 2012 г. № 272 "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" деятельности иностранной или международной организации, учредителем (участником) которой являются государственные органы иностранного государства, нежелательной на территории РФ», – говорится в документе.

Предполагается, что изменения будут внесены в законы «О некоммерческих организациях», «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О российском движении детей и молодежи».

Подчеркивается, что правительство поддерживает законопроект «при условии его доработки с учетом указанных замечаний».

Законопроект был внесен в Госдуму в феврале, сообщал депутат и глава комитета по безопасности Василий Пискарев. «Независимо от того, какая организация занимается антироссийской деятельностью – либо это общественная организация, либо это государственная организация, созданная государственными органами, либо участвуют госорганы в деятельности такой организации, в случае если она отвечает этим критериям, вмешивается в наши внутренние дела, участвует в деятельности, которая представляет угрозу безопасности, суверенитету, вмешивается в выборы, может быть также признана нежелательной», – отмечал парламентарий.

2 апреля в Госдуму внесли поправки в КоАП и УК РФ об ответственности за участие в работе нежелательных иностранных организаций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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