Правительство поддержало проект о нежелательных зарубежных организациях
Правительство России поддержало с замечаниями законопроект, позволяющий признавать нежелательными в России организации, учредителями которых являются иностранные госорганы. Текст документа находится в распоряжении «Ведомостей».
«Законопроектом предлагается предусмотреть возможность признания в соответствии с положениями закона от 28 декабря 2012 г. № 272 "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" деятельности иностранной или международной организации, учредителем (участником) которой являются государственные органы иностранного государства, нежелательной на территории РФ», – говорится в документе.
Предполагается, что изменения будут внесены в законы «О некоммерческих организациях», «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О российском движении детей и молодежи».
Подчеркивается, что правительство поддерживает законопроект «при условии его доработки с учетом указанных замечаний».
Законопроект был внесен в Госдуму в феврале, сообщал депутат и глава комитета по безопасности Василий Пискарев. «Независимо от того, какая организация занимается антироссийской деятельностью – либо это общественная организация, либо это государственная организация, созданная государственными органами, либо участвуют госорганы в деятельности такой организации, в случае если она отвечает этим критериям, вмешивается в наши внутренние дела, участвует в деятельности, которая представляет угрозу безопасности, суверенитету, вмешивается в выборы, может быть также признана нежелательной», – отмечал парламентарий.
2 апреля в Госдуму внесли поправки в КоАП и УК РФ об ответственности за участие в работе нежелательных иностранных организаций.