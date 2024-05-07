Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность Freedom House
Генпрокуратура России признала нежелательной международную правозащитную организацию Freedom House, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Среди основных направлений деятельности Freedom House – содействие установлению так называемой “главенствующей” роли США в мире», – говорится в сообщении российского ведомства.
Организация выступает против позиции российских властей по конфликту на Украине и участвует в дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ, добавили в Генпрокуратуре. Кроме того, Freedom House призывает к оказанию помощи Украине «для победы над Россией», конфискации российских активов в пользу Киева и др.
«Организация оказывает информационную, финансовую, юридическую и другую поддержку российским оппозиционным структурам, прозападным и ЛГБТ-активистам (ЛГБТ признана экстремистской организацией в РФ), отстаивающим их интересы сообществам, лицам, осужденным за совершение террористических преступлений», – утверждают в Генпрокуратуре.
Freedom House была основана в США в 1941 г. Организация занимается исследованиями, в которых продвигает политику по укреплению демократии и защите прав человека, говорится на сайте.