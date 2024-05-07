Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность Freedom House

Организация выступает против позиции российских властей по конфликту на Украине и участвует в дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ, добавили в Генпрокуратуре. Кроме того, Freedom House призывает к оказанию помощи Украине «для победы над Россией», конфискации российских активов в пользу Киева и др.