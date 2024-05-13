Шойгу и Патрушев приняли участие в заседании Совбеза

«Мы с министром финансов [Антоном Силуановым] говорили о том, что в новом политическом цикле России мы должны уделить этому еще больше внимания и поговорить о том, как мы будем выстраивать эту работу со всех точек зрения, включая и организационную», – рассказал президент.