Шойгу и Патрушев приняли участие в заседании Совбеза
Президент России Владимир Путин провел первое оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ после кадровых перестановок. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. На совещании в режиме видеоконференции присутствовали как новый секретарь Совбеза Сергей Шойгу, так и занимавший эту должность ранее Николай Патрушев.
Темой совещания Путин обозначил выстраивание отношений с государствами постсоветского пространства.
«Мы с министром финансов [Антоном Силуановым] говорили о том, что в новом политическом цикле России мы должны уделить этому еще больше внимания и поговорить о том, как мы будем выстраивать эту работу со всех точек зрения, включая и организационную», – рассказал президент.
Вечером 12 мая Путин указом освободил от должности Шойгу и назначил его на пост секретаря Совета безопасности. В качестве кандидата на пост главы Минобороны Путин предложил Андрея Белоусова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил это решение необходимостью вписать экономику силового блока в экономику страны, а также необходимостью внедрения инноваций.
Патрушев в свою очередь был освобожден от должности секретаря Совета безопасности в связи с переходом на другую работу. По словам Пескова, он продолжает работать, и в течение ближайших нескольких дней станет известно, где он продолжит свою деятельность.