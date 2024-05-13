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Шойгу и Патрушев приняли участие в заседании Совбеза

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел первое оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ после кадровых перестановок. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. На совещании в режиме видеоконференции присутствовали как новый секретарь Совбеза Сергей Шойгу, так и занимавший эту должность ранее Николай Патрушев.

Темой совещания Путин обозначил выстраивание отношений с государствами постсоветского пространства.

«Мы с министром финансов [Антоном Силуановым] говорили о том, что в новом политическом цикле России мы должны уделить этому еще больше внимания и поговорить о том, как мы будем выстраивать эту работу со всех точек зрения, включая и организационную», – рассказал президент.

Вечером 12 мая Путин указом освободил от должности Шойгу и назначил его на пост секретаря Совета безопасности. В качестве кандидата на пост главы Минобороны Путин предложил Андрея Белоусова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил это решение необходимостью вписать экономику силового блока в экономику страны, а также необходимостью внедрения инноваций.

Патрушев в свою очередь был освобожден от должности секретаря Совета безопасности в связи с переходом на другую работу. По словам Пескова, он продолжает работать, и в течение ближайших нескольких дней станет известно, где он продолжит свою деятельность.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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