МВД России объявило в розыск экс-командующего ВМС Украины Воронченко
Бывший командующий ВМС Украины Игорь Воронченко объявлен в розыск в России. Его имя появилось в базе МВД РФ.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ», – говорится в карточке.
Воронченко командовал военно-морскими силами Украины со 2 июля 2016 г. по 11 июня 2020 г. Затем он был назначен на должность главного инспектора министерства обороны Украины.
13 мая стало известно, что МВД России объявило в розыск по уголовной статье Дарью Богданову – правнучку советского летчика Валерия Чкалова. 12 мая «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что в отношении Богдановой возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму.