МВД России объявило в розыск экс-командующего ВМС Украины Воронченко

13 мая стало известно, что МВД России объявило в розыск по уголовной статье Дарью Богданову – правнучку советского летчика Валерия Чкалова. 12 мая «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что в отношении Богдановой возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму.