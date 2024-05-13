МВД объявило в розыск правнучку летчика Чкалова
МВД России объявило в розыск по уголовной статье Дарью Богданову – правнучку советского летчика Валерия Чкалова, следует из базы розыска ведомства.
По какой именно статье ведется розыск, не сообщается.
12 мая «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что в отношении Богдановой возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму.
Поводом, по словам источника, стало в том числе интервью Богдановой Олегу Кашину (признан иностранным агентом). Ее собирались объявить в международный розыск.
Уголовное дело, по информации источника, возбудили по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности). Максимальное наказание по этой статье – семь лет лишения свободы.
Богданова – правнучка Чкалова по линии младшей дочери Ольги. Интервью с Кашиным вышло на YouTube в январе. Собеседники обсуждали в том числе спонсирование ВСУ.