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Захарова ответила Сунаку, обвинившему Россию в ядерной эскалации

Ведомости

Обвинения британского премьер-министра Риши Сунака, озвученные на заседании аналитического центра Policy Exchange по поводу «опасной ядерной эскалации» со стороны России, являются ложью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова напомнила, что обстрелы крупнейшей в Европе атомной электростанции – Запорожской АЭС – ведет Киев, об этом знают в МАГАТЭ.

Представитель МИДа также прокомментировала другие тезисы Сунака. В частности, вопреки утверждениям британского премьера, Россия, подчеркивает Захарова, не прекращала поставки газа. Представитель министерства рекомендовала лучше вспомнить о тех, кто отдал приказ о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Сохранившийся трубопровод СП-2 сохраняет работоспособность и может быть использован для поставок в Германию, но закрыт «с западной стороны».

«В том числе британцы, стояли за двумя антиконституционными переворотами на Украине, которые привели к гражданской войне, росту национализма и подрыву безопасности в регионе. Что в свою очередь привело к нескольким волнам беженцев с Украины, миллионы граждан который направились в Россию. И именно наша страна приняла сотни тысяч человек», – заключила Захарова.

Сунак выступил с речью на форуме по вопросам политики в области безопасности 13 мая. В своей речи он обвинил Россию в ядерной эскалации и прекращении поставок газа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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