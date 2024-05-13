«В том числе британцы, стояли за двумя антиконституционными переворотами на Украине, которые привели к гражданской войне, росту национализма и подрыву безопасности в регионе. Что в свою очередь привело к нескольким волнам беженцев с Украины, миллионы граждан который направились в Россию. И именно наша страна приняла сотни тысяч человек», – заключила Захарова.