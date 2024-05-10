Медведев пригрозил Британии ответной атакой на удары западными ракетами по РФ

Позже, 6 мая, Минобороны РФ объявило, что Вооруженные силы страны проведут учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия. В своем посте от 10 мая Медведев пояснил, что целью этих мероприятий является отработка ответа в случае атаки на территорию России с применением дальнобойного оружия. В Кремле ранее также пояснили, что учения связаны с новым витком эскалации напряженности, которую усиливают заявления лидеров стран Запада. В МИДе отметили, что мероприятия должны «остудить "горячие головы" в западных столицах».