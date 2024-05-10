Медведев пригрозил Британии ответной атакой на удары западными ракетами по РФ
Если Украина атакует территорию России ракетами большой дальности, которые будут управляться британцами и французами, то РФ может нанести ответный удар. Это следует из сообщения в Telegram-канале замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
«Storm Shadow/SCALP-EG [англо-французская крылатая ракета большой дальности] управляется <…> именно британцами и французами. При определенных обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев», – написал Медведев. Он также добавил, что ответный удар может быть сделан с использованием «специального боеприпаса».
Свои заявлением замглава Совбеза прокомментировал недавние слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Украина якобы имеет право наносить удары британским оружием по территории России и Запад должен принять более жесткие меры для установления мира.
Позже, 6 мая, Минобороны РФ объявило, что Вооруженные силы страны проведут учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия. В своем посте от 10 мая Медведев пояснил, что целью этих мероприятий является отработка ответа в случае атаки на территорию России с применением дальнобойного оружия. В Кремле ранее также пояснили, что учения связаны с новым витком эскалации напряженности, которую усиливают заявления лидеров стран Запада. В МИДе отметили, что мероприятия должны «остудить "горячие головы" в западных столицах».