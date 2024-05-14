Politico: Блинкен может посетить Украину в ближайшее время
Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Украину на этой неделе. Об этом сообщает американский журнал Politico со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом.
Точный маршрут передвижения Блинкена пока не известен, но один из источников сказал, что дороги в Киеве будут перекрыты службами безопасности на некоторое время во вторник и среду.
Государственный департамент не ответил на запросы издания.
На Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде в конце апреля Блинкен заявил, что надеется, что Россия даст согласие на переговоры по урегулированию на Украине в соответствии с Уставом ООН.