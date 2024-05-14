Вучич объяснил, почему встретился с Зеленской и Кулебой
Вучич добавил, что говорил с ними сегодня об экономическом форуме, который должен быть организован в Белграде, а также о том, как привлечь украинских бизнесменов в Сербию, а сербских – на Украину.
«Чего вы на самом деле хотите от меня? Не разговаривать со страной с 40-миллионным населением, которая никогда не делала ничего плохого Сербии, которая не признала Косово? В то же время у меня есть задача и обязательство, которое вы мне дали: попросить их не быть на противоположной нам стороне в Совете Европы в Страсбурге или где-либо еще и не быть против нас на Генеральной ассамблее Организации объединенных наций», – сказал Вучич.
12 мая Зеленская и Кулеба прибыли в Белград. Зеленскую для участия в конференции по ментальному здоровью пригласила первая леди Сербии Тамара Вучич. 13 мая с Зеленским и Кулебой провел переговоры президент.