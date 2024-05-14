Вучич объяснил, почему встретился с Зеленской и Кулебой

«Чего вы на самом деле хотите от меня? Не разговаривать со страной с 40-миллионным населением, которая никогда не делала ничего плохого Сербии, которая не признала Косово? В то же время у меня есть задача и обязательство, которое вы мне дали: попросить их не быть на противоположной нам стороне в Совете Европы в Страсбурге или где-либо еще и не быть против нас на Генеральной ассамблее Организации объединенных наций», – сказал Вучич.