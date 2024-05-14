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Вучич объяснил, почему встретился с Зеленской и Кулебой

Ведомости

Украина никогда не действовала против Сербии, заявил сербский президент Александр Вучич, объяснив таким образом свое решение встретиться с супругой украинского президента Еленой Зеленской и главой МИДа Украины Дмитрием Кулебой в Белграде, пишет SNS.

Вучич добавил, что говорил с ними сегодня об экономическом форуме, который должен быть организован в Белграде, а также о том, как привлечь украинских бизнесменов в Сербию, а сербских – на Украину.

«Чего вы на самом деле хотите от меня? Не разговаривать со страной с 40-миллионным населением, которая никогда не делала ничего плохого Сербии, которая не признала Косово? В то же время у меня есть задача и обязательство, которое вы мне дали: попросить их не быть на противоположной нам стороне в Совете Европы в Страсбурге или где-либо еще и не быть против нас на Генеральной ассамблее Организации объединенных наций», – сказал Вучич.

12 мая Зеленская и Кулеба прибыли в Белград. Зеленскую для участия в конференции по ментальному здоровью пригласила первая леди Сербии Тамара Вучич. 13 мая с Зеленским и Кулебой провел переговоры президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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