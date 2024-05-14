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Пентагон не стал комментировать атаки ВСУ на Белгород

Ведомости

В штаб-квартире министерства обороны США отказались комментировать атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород, пишут «РИА Новости» со ссылкой на ответ Пентагона.

«Мы оставим украинским чиновникам комментировать недавние удары, которые они совершили», – заявили «РИА Новости» в военном ведомстве.

12 мая ВСУ несколько раз атаковали Белгород. Около 11:40 мск российские средства ПВО сбили над городом шесть ракет «Точка-У», четыре снаряда РСЗО Vampire и два снаряда РСЗО «Ольха». Фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У» был поврежден 10-этажный жилой дом, в результате чего обрушился один из подъездов. Позже из-под завалов были извлечены тела 15 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вечером 12 мая ВСУ вновь попытались атаковать Белгород. Российская ПВО уничтожила 12 снарядов РСЗО Vampire и два снаряда РСЗО «Ольха». Из-за обстрелов погибли три мирных жителя и еще одна женщина, которая была ранена 11 мая, скончалась в больнице. Также пострадали 27 человек, им оказывается медицинская помощь, рассказал губернатор.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий ВС РФ освободили ЛНР, большую часть ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Западные страны с начала боевых действий стали снабжать Украину вооружением и военной техникой. В Кремле неоднократно призывали прекратить поставки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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