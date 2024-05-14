Песков анонсировал скорое назначение новых глав регионов из-за ротаций в кабмине
В скором времени будут назначены губернаторы четырех регионов, главы которых переходят на работу в правительство, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Что касается губернаторской повестки, то президент не прекращал ей заниматься. Это постоянная составляющая его ежедневной работы. И, конечно же, уже в самое ближайшее время можно ожидать назначения исполняющих обязанностей глав регионов, руководители которых переходят сейчас на работу в федеральное правительство», – заявил он.
Пресс-секретарь президента добавил, что партийного принципа при назначении на посты глав регионов нет. «Главный критерий – это профессионализм, ассоциация кандидата с тем или иным регионом, опыт предыдущей работы», – пояснил Песков.
Профильные комитеты Госдумы 12 мая поддержали внесенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры губернаторов Калининградской, Кемеровской и Курской областей и Хабаровского края Антона Алиханова, Сергея Цивилева, Романа Старовойта и Михаила Дегтярева на должности соответственно глав Минпромторга, Минэнерго, Минтранса и Минспорта. Свои полномочия на постах глав регионов они пока не сложили.
14 мая «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что в Курской области вместо Романа Старовойта врио может стать его первый зам Алексей Смирнов, на пост главы Хабаровского края могут назначить заместителя генпрокурора и начальника управления Генпрокуратуры России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и Сибирском федеральном округе Дмитрия Демешина.