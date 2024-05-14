Песков анонсировал скорое назначение новых глав регионов из-за ротаций в кабмине

«Что касается губернаторской повестки, то президент не прекращал ей заниматься. Это постоянная составляющая его ежедневной работы. И, конечно же, уже в самое ближайшее время можно ожидать назначения исполняющих обязанностей глав регионов, руководители которых переходят сейчас на работу в федеральное правительство», – заявил он.