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Песков анонсировал скорое назначение новых глав регионов из-за ротаций в кабмине

Ведомости

В скором времени будут назначены губернаторы четырех регионов, главы которых переходят на работу в правительство, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается губернаторской повестки, то президент не прекращал ей заниматься. Это постоянная составляющая его ежедневной работы. И, конечно же, уже в самое ближайшее время можно ожидать назначения исполняющих обязанностей глав регионов, руководители которых переходят сейчас на работу в федеральное правительство», – заявил он.

Пресс-секретарь президента добавил, что партийного принципа при назначении на посты глав регионов нет. «Главный критерий – это профессионализм, ассоциация кандидата с тем или иным регионом, опыт предыдущей работы», – пояснил Песков.

Профильные комитеты Госдумы 12 мая поддержали внесенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры губернаторов Калининградской, Кемеровской и Курской областей и Хабаровского края Антона Алиханова, Сергея Цивилева, Романа Старовойта и Михаила Дегтярева на должности соответственно глав Минпромторга, Минэнерго, Минтранса и Минспорта. Свои полномочия на постах глав регионов они пока не сложили.

14 мая «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что в Курской области вместо Романа Старовойта врио может стать его первый зам Алексей Смирнов, на пост главы Хабаровского края могут назначить заместителя генпрокурора и начальника управления Генпрокуратуры России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и Сибирском федеральном округе Дмитрия Демешина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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