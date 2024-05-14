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Эстония опровергла сообщения о планах по отправке своих военных на Украину

Ведомости

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что идея отправки военнослужащих западных стран в Украину не получила никакого развития ни в республике, ни на уровне Европейского союза. Об этом сообщает ERR.

По словам Певкура, в правительстве не было никакого конкретного обсуждения такой возможности.

«Здесь нет ничего нового. Когда Франция выступила с идеей подумать о том, могут ли Европа и союзники сделать что-то большее, эта идея упоминалась в различных дискуссиях, но не получила никакого развития, потому что в настоящее время среди союзников нет четкого понимания, что это могло бы дать. <...> Со стороны Эстонии определенно нет такой инициативы, и Эстония определенно не собирается что-то предпринимать в одиночку», – сказал Певкур.

По словам Певкура, приоритетом на данный момент является отправка боеприпасов на Украину и обучение украинских военных в других странах.

«В первую очередь важно отправить боеприпасы и другое оборудование на Украину. А [военную] подготовку мы можем проводить и в Польше, которая находится очень близко к Украине», – сказал министр обороны.

13 мая в интервью порталу Breaking Defense советник президента Эстонии по национальной безопасности Мадис Ролл сообщил, что правительство Эстонии серьезно обсуждает возможность отправки войск в западную часть Украины, чтобы взять на себя тыловые функции украинских войск и освободить их для отправки на фронт. По мнению Певкура, в издании Breaking Defense, «возможно, дали слишком смелую интерпретацию словам Мадиса Ролла».

На прошлой неделе Макрон в очередной раз допустил возможную отправку войск на Украину. В интервью The Economist он заявил, что Европе придется задаться таким вопросом в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева.

На сайте президента Украины Владимира Зеленского позднее появилась петиция за ввод войск НАТО в республику. Инициатива расценивается Кремлем как провокация, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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