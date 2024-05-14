Лавров: рост числа союзников РФ пойдет на благо международным отношениям

«Союзников у нас много, и число их будет расти, я не сомневаюсь. И конечно, все это будет на благо демократизации международных отношений, когда каждый будет занимать свое место в мировых делах по справедливости: по реальному вкладу в развитие мировой экономики, мировой политики и мировой системы безопасности, а не за счет шантажа, угроз, ультиматумов, как это сейчас делает Запад», – заявил Лавров.