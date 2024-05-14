Лавров: рост числа союзников РФ пойдет на благо международным отношениям
Рост числа союзников России приблизит установление справедливости в международных отношениях, поскольку сейчас Запад строит их на принципах угроз и ультиматумов. Об этом заявил кандидат на пост министра иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления в Совете Федерации (СФ).
«Союзников у нас много, и число их будет расти, я не сомневаюсь. И конечно, все это будет на благо демократизации международных отношений, когда каждый будет занимать свое место в мировых делах по справедливости: по реальному вкладу в развитие мировой экономики, мировой политики и мировой системы безопасности, а не за счет шантажа, угроз, ультиматумов, как это сейчас делает Запад», – заявил Лавров.
СФ 13 мая приступил к консультациям по кандидатурам предложенных президентом РФ Владимиром Путиным министров и глав ведомств из силового блока. Этот процесс происходит впервые после принятия поправок в Конституцию в 2020 г.: верхняя палата должна оценить выдвинутые главой государства кандидатуры и проконсультировать его перед назначением. Решение остается за президентом.
Первым обсудить свое переназначение в СФ пришел Лавров, который занимает пост министра иностранных дел уже более 20 лет. Накануне в ходе консультаций он заявил, что раз Запад выступает за решение украинского конфликта на поле боя, то он это получит. Также, по его мнению, Швейцария, где 15–16 июня пройдет конференция по украинскому вопросу, не годится для проведения мирных переговоров, поскольку не придерживается нейтрального статуса в конфликте.