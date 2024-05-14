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Лавров: рост числа союзников РФ пойдет на благо международным отношениям

Ведомости

Рост числа союзников России приблизит установление справедливости в международных отношениях, поскольку сейчас Запад строит их на принципах угроз и ультиматумов. Об этом заявил кандидат на пост министра иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления в Совете Федерации (СФ).

«Союзников у нас много, и число их будет расти, я не сомневаюсь. И конечно, все это будет на благо демократизации международных отношений, когда каждый будет занимать свое место в мировых делах по справедливости: по реальному вкладу в развитие мировой экономики, мировой политики и мировой системы безопасности, а не за счет шантажа, угроз, ультиматумов, как это сейчас делает Запад», – заявил Лавров.

СФ 13 мая приступил к консультациям по кандидатурам предложенных президентом РФ Владимиром Путиным министров и глав ведомств из силового блока. Этот процесс происходит впервые после принятия поправок в Конституцию в 2020 г.: верхняя палата должна оценить выдвинутые главой государства кандидатуры и проконсультировать его перед назначением. Решение остается за президентом.

Первым обсудить свое переназначение в СФ пришел Лавров, который занимает пост министра иностранных дел уже более 20 лет. Накануне в ходе консультаций он заявил, что раз Запад выступает за решение украинского конфликта на поле боя, то он это получит. Также, по его мнению, Швейцария, где 15–16 июня пройдет конференция по украинскому вопросу, не годится для проведения мирных переговоров, поскольку не придерживается нейтрального статуса в конфликте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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