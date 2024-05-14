СФ признал состоявшимися консультации по кандидатам глав «силовых» ведомств

Совет Федерации единогласно принял на пленарном заседании постановление о признании состоявшимися консультаций по предложенным президентом России кандидатурам Андрея Белоусова, Владимира Колокольцева, Александра Куренкова, Константина Чуйченко и Сергея Лаврова на должности соответственно глав Минобороны, МВД, МЧС, Минюста, МИД, а также по кандидатурам на посты глав некоторых федеральных силовых ведомств, сообщается в Telegram-канале верхней палаты парламента.