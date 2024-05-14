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СФ признал состоявшимися консультации по кандидатам глав «силовых» ведомств

Ведомости

Совет Федерации единогласно принял на пленарном заседании постановление о признании состоявшимися консультаций по предложенным президентом России кандидатурам Андрея Белоусова, Владимира Колокольцева, Александра Куренкова, Константина Чуйченко и Сергея Лаврова на должности соответственно глав Минобороны, МВД, МЧС, Минюста, МИД, а также по кандидатурам на посты глав некоторых федеральных силовых ведомств, сообщается в Telegram-канале верхней палаты парламента.

Итоговый документ с информацией о проведении консультаций будет направлен президенту России Владимиру Путину.

12 мая Путин направил в Совет Федерации предложения по кандидатурам глав ряда министерств, в том числе силовых, в новом правительстве. Глава государства предложил назначить бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова на должность министра обороны России вместо Сергея Шойгу. Остальных глав силовых ведомств глава государства предложил переназначить на должности.

Совет Федерации 13 мая приступил к консультациям по кандидатурам предложенных накануне президентом Владимиром Путиным министров и глав ведомств из силового блока. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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