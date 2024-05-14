Совет Федерации назначил Ковальчука главой Счетной палаты
Совет Федерации назначил Бориса Ковальчука на должность председателя Счетной палаты Российской Федерации. Об этом сообщается в Telegram-канале СФ.
На пленарном заседании кандидатуру Ковальчука представил полномочный представитель президента России в верхней палате парламента Артур Муравьев.
10 мая спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата определилась с кандидатами на должность главы Счетной палаты. В списке было три фамилии: председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, и. о. главы СП Галина Изотова и заместитель руководителя Контрольного управления президента РФ, бывший председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук.
«Ведомости» со ссылкой на источники писали, что, вероятнее всего, президент внесет в верхнюю палату парламента кандидатуру Ковальчука. Ковальчук, сын бизнесмена и экс-председателя совета директоров АБ «Россия» Юрия Ковальчука, пришел в «Интер РАО» в 2009 г. – в июне стал членом совета директоров, с ноября исполнял обязанности председателя правления, а летом 2010 г. был утвержден председателем правления компании. 14 марта 2023 г. совет директоров ПАО «Интер РАО» назначил Сергея Дрегваля генеральным директором компании вместо Ковальчука. 15 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что тот перешел на новую работу – в Контрольное управление президента.
12 мая президент России Владимир Путин внес в Совфед кандидатуру Ковальчука на пост главы Счетной палаты.
Пост главы Счетной палаты являлся вакантным с 30 ноября 2022 г., когда его оставил Алексей Кудрин, который перешел на работу в «Яндекс» в качестве советника по корпоративному развитию компании. Он возглавлял СП 4,5 года, его полномочия должны были истечь в мае 2024 г. 11 марта 2023 г. Кудрин заявлял ТАСС, что при увольнении рекомендовал несколько человек на должность главы Счетной палаты. По его словам, кандидатур было «больше, чем одна», но он их не назвал.
Периодически СМИ сообщали о появлении различных кандидатур на пост председателя СП. Высокий конституционный статус СП как контрольного ведомства предполагает, что им должен руководить человек, пользующийся безусловным личным доверием первых лиц, говорили ранее источники «Ведомостей».