Совет Федерации назначил Ковальчука главой Счетной палаты

Пост главы Счетной палаты являлся вакантным с 30 ноября 2022 г., когда его оставил Алексей Кудрин, который перешел на работу в «Яндекс» в качестве советника по корпоративному развитию компании. Он возглавлял СП 4,5 года, его полномочия должны были истечь в мае 2024 г. 11 марта 2023 г. Кудрин заявлял ТАСС, что при увольнении рекомендовал несколько человек на должность главы Счетной палаты. По его словам, кандидатур было «больше, чем одна», но он их не назвал.