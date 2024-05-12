Путин внес в Совфед кандидатуру Ковальчука на пост главы Счетной палаты
Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Бориса Ковальчука на пост главы Счетной палаты, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.
«В Совет Федерации также поступило представление Президента России для назначения на должность Председателем Счетной палаты Ковальчука Бориса Юрьевича», – говорится в сообщении.
10 мая спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата определилась с кандидатами на должность главы Счетной палаты. В списке было три фамилии: председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, и. о. главы СП Галина Изотова и заместитель руководителя Контрольного управления президента РФ, бывший председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук.
«Источники» «Ведомостей» говорили, что президент, скорее всего, предложит Совфеду назначить Ковальчука. Теперь его кандидатуру должны одобрить сенаторы. Глава СП назначается на шесть лет.