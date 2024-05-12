Путин внес в Совфед кандидатуру Ковальчука на пост главы Счетной палаты

10 мая спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата определилась с кандидатами на должность главы Счетной палаты. В списке было три фамилии: председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, и. о. главы СП Галина Изотова и заместитель руководителя Контрольного управления президента РФ, бывший председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук.