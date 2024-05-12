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Путин внес в Совфед кандидатуру Ковальчука на пост главы Счетной палаты

Ведомости

Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Бориса Ковальчука на пост главы Счетной палаты, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

«В Совет Федерации также поступило представление Президента России для назначения на должность Председателем Счетной палаты Ковальчука Бориса Юрьевича», – говорится в сообщении.

10 мая спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата определилась с кандидатами на должность главы Счетной палаты. В списке было три фамилии: председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, и. о. главы СП Галина Изотова и заместитель руководителя Контрольного управления президента РФ, бывший председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук.

«Источники» «Ведомостей» говорили, что президент, скорее всего, предложит Совфеду назначить Ковальчука. Теперь его кандидатуру должны одобрить сенаторы. Глава СП назначается на шесть лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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