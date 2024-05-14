Захарова назвала биполярным постмодерном позицию ЕС по закону об иноагентах
Позиция Евросоюза по закону об иноагентах в Грузии напоминает биполярный постмодерн. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано о том, что принятие закона об иноагентах станет препятствием для вступления Грузии в ЕС.
«А принятие закона об иноагентах странами – членами ЕС не станет препятствием для, например, получения этими людьми субсидий, помощи и поддержки внутри объединения?» – возмутилась дипломат.
Захарова напомнила, что законы об иноагентах действуют в более 60 стран мира, в первую очередь в «эталонных» демократиях. Она привела в пример США, Австралию, Великобританию, Израиль и Францию. По ее словам, в большинстве случаев эти законы представляют собой преимущественно репрессивные инструменты, нежели регулирующие нормативные акты.
Дипломат также добавила, что сам ЕС «в ставшей привычной для него манере хронического биполярного расстройства» намерен принять собственный вариант законодательства по иноагентам – «Пакет по защите демократии».
«В некоторых элементах, пока в виде черновика, проект регламента выглядит даже жестче, чем его американский прародитель. Интересно, когда дойдет до принятия этого документа, станет ли ЕС исключать самого себя из своего состава? Даже название придумала – постмодерн биполярный», – резюмировала Захарова.
14 мая парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект об иностранных агентах. Решение было принято на фоне массовых протестов в Тбилиси. Правительство Грузии утверждает, что законопроект необходим для обеспечения прозрачности, борьбы с «псевдолиберальными ценностями», продвигаемыми иностранцами, и сохранения суверенитета страны. Принятие закона об иноагентах станет препятствием на пути Грузии в ЕС, сообщил на брифинге в Брюсселе Стано.
В Тбилиси уже несколько недель проходят протесты против закона об иноагентах. Протестующие опасаются, что принятие инициативы даст властям намного больше контроля над медиапространством, а также подорвет усилия государства по вхождению Грузии в Евросоюз. Кроме того, оппозиция сравнивает документ с аналогичным российским законом об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял инициативу в первом чтении, 1 мая – во втором.
Против принятия инициативы выступают США и Евросоюз. В Кремле заявили, что Россия не намерена вмешиваться в происходящее в Грузии, поскольку это внутреннее дело страны.