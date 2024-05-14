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Суд ООН проведет слушания по новым мерам против Израиля 16-17 мая

Ведомости

Международный суд ООН проведет слушания по вопросу принятия новых временных мер против Израиля из-за операции в секторе Газа. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте суда.

Слушания пройдут 16-17 мая по инициативе ЮАР – она попросила принять дополнительные меры в рамках дела 10 мая. 16 мая в суде выступят представители ЮАР, а 17 мая – представители Израиля.

ЮАР подала иск против Израиля в МС ООН 29 декабря 2023 г. Слушания по нему начались 11 января. В 84-страничном иске ЮАР говорится, что действия Израиля в секторе Газа носят «характер геноцида». В тексте также сказано, что акты геноцида включают убийство мирных жителей, нанесение им серьезных психических травм и телесных повреждений, умышленное создание условий для «физического уничтожения палестинцев как группы».

26 января Международный суд ООН в Гааге вынес промежуточное решение по иску ЮАР в связи с предполагаемыми нарушениями Израилем конвенции ООН о предотвращении геноцида в секторе Газа. Согласно вердикту, Тель-Авив должен принять все меры, чтобы предотвратить геноцид в анклаве. Решение поддержали 15 из 17 судей коллегии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на решение суда заявил, что страна воюет не с мирными палестинцами, а с «Хамасом». По словам премьера, Израиль имеет базовое право на самооборону. Он назвал обвинения в геноциде палестинцев «возмутительным», а желание суда обсуждать это – «клеймом позора, которое не будет стерто от поколения к поколению».

1 мая стало известно, что Турция изучает варианты участия в иске против Израиля. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что позиции сторон по Палестине совпадают – Турция продолжит поддерживать и защищать Палестину и палестинский народ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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