Суд ООН проведет слушания по новым мерам против Израиля 16-17 мая
Международный суд ООН проведет слушания по вопросу принятия новых временных мер против Израиля из-за операции в секторе Газа. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте суда.
Слушания пройдут 16-17 мая по инициативе ЮАР – она попросила принять дополнительные меры в рамках дела 10 мая. 16 мая в суде выступят представители ЮАР, а 17 мая – представители Израиля.
ЮАР подала иск против Израиля в МС ООН 29 декабря 2023 г. Слушания по нему начались 11 января. В 84-страничном иске ЮАР говорится, что действия Израиля в секторе Газа носят «характер геноцида». В тексте также сказано, что акты геноцида включают убийство мирных жителей, нанесение им серьезных психических травм и телесных повреждений, умышленное создание условий для «физического уничтожения палестинцев как группы».
26 января Международный суд ООН в Гааге вынес промежуточное решение по иску ЮАР в связи с предполагаемыми нарушениями Израилем конвенции ООН о предотвращении геноцида в секторе Газа. Согласно вердикту, Тель-Авив должен принять все меры, чтобы предотвратить геноцид в анклаве. Решение поддержали 15 из 17 судей коллегии.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на решение суда заявил, что страна воюет не с мирными палестинцами, а с «Хамасом». По словам премьера, Израиль имеет базовое право на самооборону. Он назвал обвинения в геноциде палестинцев «возмутительным», а желание суда обсуждать это – «клеймом позора, которое не будет стерто от поколения к поколению».
1 мая стало известно, что Турция изучает варианты участия в иске против Израиля. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что позиции сторон по Палестине совпадают – Турция продолжит поддерживать и защищать Палестину и палестинский народ.