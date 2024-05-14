Суд ООН проведет слушания по новым мерам против Израиля 16-17 мая

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на решение суда заявил, что страна воюет не с мирными палестинцами, а с «Хамасом». По словам премьера, Израиль имеет базовое право на самооборону. Он назвал обвинения в геноциде палестинцев «возмутительным», а желание суда обсуждать это – «клеймом позора, которое не будет стерто от поколения к поколению».