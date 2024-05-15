Эрдоган встретился с главами Минюста и разведки после предупреждения о путче
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздно вечером 14 мая встретился с главой минюста республики Йылмазом Тунчей и руководителем Национальной разведывательной организации (MIT) Турции Ибрагимом Калыном. Об этом сообщает газета Dunya.
Это произошло на фоне предупреждения лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели о возможности подготовки к госперевороту в стране. По данным газеты, власти намерены предпринять серьезные шаги по этому вопросу.
14 мая сообщалось об обысках в домах троих отстраненных полицейских столичного департамента. Их обвиняют в причастности к преступной организации «Айхан Бора Каплан», против которой ведет расследование генеральная прокуратура Анкары, пишет Sabah. Полицейские подозреваются в «заговоре с целью совершения преступления», «попытке повлиять на справедливое судебное разбирательство и свидетелей», «злоупотреблении служебным положением» и др.
После сообщений об обысках и отстранении правоохранителей Бахчели выразил мнение, что речь может идти о заговоре, а отставка нескольких начальников полиции ничего не решит.
Попытка госпереворота была предпринята в Турции в июле 2016 г. Целью группы заговорщиков из числа военных и гражданских было свержение правительства и президента Эрдогана. Путч провалился, в результате погибло более 240 человек, пострадали свыше 2000 человек.
Турецкие власти утверждают, что за совершенной попыткой военного переворота стоял проживающий в США исламский богослов Фетхуллах Гюлен. В 2020 г. суд в Турции приговорил почти 500 военных, участвовавших в попытке госпереворота, к пожизненному заключению.