Эрдоган встретился с главами Минюста и разведки после предупреждения о путче

14 мая сообщалось об обысках в домах троих отстраненных полицейских столичного департамента. Их обвиняют в причастности к преступной организации «Айхан Бора Каплан», против которой ведет расследование генеральная прокуратура Анкары, пишет Sabah. Полицейские подозреваются в «заговоре с целью совершения преступления», «попытке повлиять на справедливое судебное разбирательство и свидетелей», «злоупотреблении служебным положением» и др.