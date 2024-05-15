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Эрдоган встретился с главами Минюста и разведки после предупреждения о путче

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздно вечером 14 мая встретился с главой минюста республики Йылмазом Тунчей и руководителем Национальной разведывательной организации (MIT) Турции Ибрагимом Калыном. Об этом сообщает газета Dunya. 

Это произошло на фоне предупреждения лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели о возможности подготовки к госперевороту в стране. По данным газеты, власти намерены предпринять серьезные шаги по этому вопросу.

14 мая сообщалось об обысках в домах троих отстраненных полицейских столичного департамента. Их обвиняют в причастности к преступной организации «Айхан Бора Каплан», против которой ведет расследование генеральная прокуратура Анкары, пишет Sabah. Полицейские подозреваются в «заговоре с целью совершения преступления», «попытке повлиять на справедливое судебное разбирательство и свидетелей», «злоупотреблении служебным положением» и др.

После сообщений об обысках и отстранении правоохранителей Бахчели выразил мнение, что речь может идти о заговоре, а отставка нескольких начальников полиции ничего не решит.

Попытка госпереворота была предпринята в Турции в июле 2016 г. Целью группы заговорщиков из числа военных и гражданских было свержение правительства и президента Эрдогана. Путч провалился, в результате погибло более 240 человек, пострадали свыше 2000 человек.

Турецкие власти утверждают, что за совершенной попыткой военного переворота стоял проживающий в США исламский богослов Фетхуллах Гюлен. В 2020 г. суд в Турции приговорил почти 500 военных, участвовавших в попытке госпереворота, к пожизненному заключению.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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