Захарова: ответственных за теракт в Белгороде ждет неизбежное наказание
Ответственные за теракт в Белгороде 12 мая понесут неизбежное наказание. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на очередном брифинге.
По словам Захаровой, в Киеве «в своей традиционной манере» заявили о непричастности к теракту, но украинские соцсети наполнились сообщениями о том, что «еще один теракт можно себе записать киевскому режиму в актив».
По словам Захаровой, Киев избегает вынесения собственных ошибок и провалов на суд избирателей, а теракты призваны отвлечь украинцев от национальной катастрофы исторического масштаба.
«Все виновные в этой и других террористических атаках на территории нашей страны понесут неотвратимое наказание за преступления против мирного населения», – заключила Захарова.
12 мая ВСУ несколько раз атаковали Белгород. Около 11:40 мск российские средства ПВО сбили над городом шесть ракет «Точка-У», четыре снаряда РСЗО Vampire и два снаряда РСЗО «Ольха». По данным Минобороны, ВСУ пытались ударить по жилому кварталу. Фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У» был поврежден 10-этажный жилой дом, в результате обрушился подъезд. Погибли 17 человек.
14 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что многоэтажный дом будет восстановлен. Он уточнил, что окончательное решение примут после полного разбора дома и проверки фундамента. На восстановление планируется направить около 350 млн руб.