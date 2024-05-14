Гладков: дом в Белгороде с обрушившимся от удара ВСУ подъездом восстановят
Многоэтажный дом в Белгороде, где обрушился подъезд из-за обстрела ВСУ, будет восстановлен, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Окончательное решение будет после того, как дом полностью разберем и [будет] проведено обследование фундамента. Надеюсь, что это позволит нам максимально быстро приступить к строительству дома. Он будет построен, восстановлен по тому же проекту, по которому был построен», – заявил он (цитата по ТАСС).
В результате обрушения подъезда многоэтажки была перебита теплотрасса, из-за чего в доме нет горячей воды. Гладков отметил, что разбор части многоэтажки начнется 15 мая, на восстановление планируется направить около 350 млн руб.
12 мая ВСУ несколько раз атаковали Белгород. Около 11:40 мск российские средства ПВО сбили над городом шесть ракет «Точка-У», четыре снаряда РСЗО Vampire и два снаряда РСЗО «Ольха». Фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У» был поврежден 10-этажный жилой дом, в результате чего обрушился один из подъездов. Позже из-под завалов были извлечены тела 15 человек.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий ВС РФ взяли под контроль ЛНР, большую часть ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Западные страны с начала боевых действий стали снабжать Украину вооружением и военной техникой. В Кремле неоднократно призывали прекратить поставки.