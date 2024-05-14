Гладков: дом в Белгороде с обрушившимся от удара ВСУ подъездом восстановят

«Окончательное решение будет после того, как дом полностью разберем и [будет] проведено обследование фундамента. Надеюсь, что это позволит нам максимально быстро приступить к строительству дома. Он будет построен, восстановлен по тому же проекту, по которому был построен», – заявил он (цитата по ТАСС).