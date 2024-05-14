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Гладков: дом в Белгороде с обрушившимся от удара ВСУ подъездом восстановят

Ведомости

Многоэтажный дом в Белгороде, где обрушился подъезд из-за обстрела ВСУ, будет восстановлен, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Окончательное решение будет после того, как дом полностью разберем и [будет] проведено обследование фундамента. Надеюсь, что это позволит нам максимально быстро приступить к строительству дома. Он будет построен, восстановлен по тому же проекту, по которому был построен», – заявил он (цитата по ТАСС).

В результате обрушения подъезда многоэтажки была перебита теплотрасса, из-за чего в доме нет горячей воды. Гладков отметил, что разбор части многоэтажки начнется 15 мая, на восстановление планируется направить около 350 млн руб.  

12 мая ВСУ несколько раз атаковали Белгород. Около 11:40 мск российские средства ПВО сбили над городом шесть ракет «Точка-У», четыре снаряда РСЗО Vampire и два снаряда РСЗО «Ольха». Фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У» был поврежден 10-этажный жилой дом, в результате чего обрушился один из подъездов. Позже из-под завалов были извлечены тела 15 человек.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий ВС РФ взяли под контроль ЛНР, большую часть ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Западные страны с начала боевых действий стали снабжать Украину вооружением и военной техникой. В Кремле неоднократно призывали прекратить поставки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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