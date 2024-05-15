Эрдоган: власти знают тех, кто стоит за заговором

В тот же день сообщалось об обысках у троих отстраненных полицейских столичного департамента. Их обвиняют в причастности к преступной организации «Айхан Бора Каплан», они подозреваются в «заговоре с целью совершения преступления», «попытке повлиять на справедливое судебное разбирательство и свидетелей», «злоупотреблении служебным положением» и др. После сообщений об обысках Бахчели заявил, что речь может идти о заговоре, отставка нескольких начальников полиции ничего не изменит.