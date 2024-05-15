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Эрдоган: власти знают тех, кто стоит за заговором

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне сообщений о заговоре заявил, что власти прекрасно знают «кукловодов и тех, кто проводит игру».

Он сообщил это на заседании партии справедливости и развития (ПСР), трансляцию ведет государственный канал TRT Haber. Эрдоган подчеркнул, что несмотря на тех, кто пытается навредить ПСР, партия «решительно продолжает свой путь».

14 мая поздно вечером Эрдоган встретился с главой минюста республики Йылмазом Тунчей и руководителем Национальной разведывательной организации (MIT) Турции Ибрагимом Калыном. Это произошло на фоне предупреждения лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели о возможности подготовки к госперевороту в стране.

В тот же день сообщалось об обысках у троих отстраненных полицейских столичного департамента. Их обвиняют в причастности к преступной организации «Айхан Бора Каплан», они подозреваются в «заговоре с целью совершения преступления», «попытке повлиять на справедливое судебное разбирательство и свидетелей», «злоупотреблении служебным положением» и др. После сообщений об обысках Бахчели заявил, что речь может идти о заговоре, отставка нескольких начальников полиции ничего не изменит.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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