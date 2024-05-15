Эрдоган: власти знают тех, кто стоит за заговором
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне сообщений о заговоре заявил, что власти прекрасно знают «кукловодов и тех, кто проводит игру».
Он сообщил это на заседании партии справедливости и развития (ПСР), трансляцию ведет государственный канал TRT Haber. Эрдоган подчеркнул, что несмотря на тех, кто пытается навредить ПСР, партия «решительно продолжает свой путь».
14 мая поздно вечером Эрдоган встретился с главой минюста республики Йылмазом Тунчей и руководителем Национальной разведывательной организации (MIT) Турции Ибрагимом Калыном. Это произошло на фоне предупреждения лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели о возможности подготовки к госперевороту в стране.
В тот же день сообщалось об обысках у троих отстраненных полицейских столичного департамента. Их обвиняют в причастности к преступной организации «Айхан Бора Каплан», они подозреваются в «заговоре с целью совершения преступления», «попытке повлиять на справедливое судебное разбирательство и свидетелей», «злоупотреблении служебным положением» и др. После сообщений об обысках Бахчели заявил, что речь может идти о заговоре, отставка нескольких начальников полиции ничего не изменит.