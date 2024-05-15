Путин встретился с бывшими членами правительства и поблагодарил их за работу
Президент России Владимир Путин провел встречи с бывшим вице-премьером Викторией Абрамченко, экс-министром энергетики Николаем Шульгиновым и и экс-министром спорта Олегом Матыциным. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Путин предложил Абрамченко поговорить о будущей работе и добавил, что «есть варианты».
«Знаю, что работали активно и всегда, что называется, с душой, любили предмет, которым занимались, и уделяли этому должное внимание», – поблагодарил ее глава государства.