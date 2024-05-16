Суд в Азербайджане продлил арест экс-госминистру Карабаха Варданяну на 4 месяца
Сабаильский районный суд Баку продлил арест бывшего госминистра уже несуществующей Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубена Варданяна. Об этом пишет агентство APA.
Согласно решению суда, срок ареста продлен еще на четыре месяца.
В апреле «Ведомости» писали, что Варданян, который находится под стражей в Азербайджане, связался с семьей впервые с начала голодовки, а именно с 5 апреля. В разговоре он упомянул, что находится в полной изоляции, его семья опасается за его состояние здоровья. 25 апреля голодовка была прекращена.
Варданяна задержали после начала боевых столкновений в Нагорном Карабахе 19 сентября 2023 г. Ему предъявили обвинение в финансировании терроризма и заключили под стражу на четыре месяца. В январе 2024 г. суд продлил арест еще на четыре месяца.
Варданяну предъявлено обвинение по ст. 214.1 (финансирование терроризма), 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп и участие в их деятельности) и 318.1 (пересечение границы Азербайджана без установленных документов) УК АР. Бывшему госминистру грозит до 14 лет лишения свободы, вину он не признает.