Суд в Азербайджане продлил арест экс-госминистру Карабаха Варданяну на 4 месяца

В апреле «Ведомости» писали, что Варданян, который находится под стражей в Азербайджане, связался с семьей впервые с начала голодовки, а именно с 5 апреля. В разговоре он упомянул, что находится в полной изоляции, его семья опасается за его состояние здоровья. 25 апреля голодовка была прекращена.