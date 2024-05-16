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Суд в Азербайджане продлил арест экс-госминистру Карабаха Варданяну на 4 месяца

Ведомости

Сабаильский районный суд Баку продлил арест бывшего госминистра уже несуществующей Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубена Варданяна. Об этом пишет агентство APA.

Согласно решению суда, срок ареста продлен еще на четыре месяца.

В апреле «Ведомости» писали, что Варданян, который находится под стражей в Азербайджане, связался с семьей впервые с начала голодовки, а именно с 5 апреля. В разговоре он упомянул, что находится в полной изоляции, его семья опасается за его состояние здоровья. 25 апреля голодовка была прекращена.

Варданяна задержали после начала боевых столкновений в Нагорном Карабахе 19 сентября 2023 г. Ему предъявили обвинение в финансировании терроризма и заключили под стражу на четыре месяца. В январе 2024 г. суд продлил арест еще на четыре месяца.

Варданяну предъявлено обвинение по ст. 214.1 (финансирование терроризма), 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп и участие в их деятельности) и 318.1 (пересечение границы Азербайджана без установленных документов) УК АР. Бывшему госминистру грозит до 14 лет лишения свободы, вину он не признает.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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