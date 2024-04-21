Экс-министр Карабаха Варданян связался с семьей впервые за две недели

Варданян был задержан после начала боевых столкновений в Нагорном Карабахе 19 сентября. Власти Азербайджана объясняли свои действия «восстановлением конституционного порядка». Карабахскому чиновнику предъявили обвинение в «финансировании терроризма» и заключили под стражу на четыре месяца. В январе 2024 г. Сабаильский суд Баку продлил арест еще на четыре месяца. Варданяну было предъявлено обвинение по ст. 214.1 (финансирование терроризма), 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп и участие в их деятельности) и 318.1 (пересечение границы Азербайджана без установленных документов) УК АР.