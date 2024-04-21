Экс-министр Карабаха Варданян связался с семьей впервые за две недели
Бывший госминистр непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), экс-руководитель компании «Тройка диалог» Рубен Варданян связал с семьей по телефону впервые за две недели. Об этом говорится в заявлении его семьи в Telegram-канале Варданяна.
Отмечается, что Варданян, который находится под стражей в Азербайджане, связался с семьей впервые с начала голодовки, которую он начал 5 апреля. В ходе разговора он сказал, что все это время находился в полной изоляции, семья опасается за состояние его здоровья.
Варданян был задержан после начала боевых столкновений в Нагорном Карабахе 19 сентября. Власти Азербайджана объясняли свои действия «восстановлением конституционного порядка». Карабахскому чиновнику предъявили обвинение в «финансировании терроризма» и заключили под стражу на четыре месяца. В январе 2024 г. Сабаильский суд Баку продлил арест еще на четыре месяца. Варданяну было предъявлено обвинение по ст. 214.1 (финансирование терроризма), 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп и участие в их деятельности) и 318.1 (пересечение границы Азербайджана без установленных документов) УК АР.
Осенью 2022 г. Варданян объявил о решении отказаться от гражданства России и переехать в Нагорный Карабах. Свой переезд он объяснил желанием поддержать местных жителей, которые находятся «в тяжелом психологическом состоянии».
19 сентября 2023 г. Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, в результате которых президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. 5 октября 2023 г. премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию, признающую Нагорный Карабах территорией Азербайджана. С середины апреля 2024 г. с территории Карабаха начался вывод российских миротворцев.