Минобороны сообщило об ударе по иностранным наемникам в зоне спецоперации
Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по пункту временной дислокации формирования «Сонечко» главного управления разведки (ГУР) Украины и иностранных наемников в зоне спецоперации, сообщает Минобороны РФ.
«Поражен пункт временной дислокации националистического формирования «Сонечко» ГУР министерства обороны Украины и иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 113-ти районах», – сказано в сводке российского министерства.
Также сообщается, что ВС РФ уничтожили склад хранения безэкипажных катеров, 25 беспилотных летательных аппаратов, семь оперативно-тактических ракет ATACMS и «Точка-У», по пять реактивных снарядов HIMARS, «Ольха» и управляемых авиационных бомб Hammer, четыре противорадиолокационные ракеты HARM. Кроме того, сбиты три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины.
О начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. объявил президент России Владимир Путин. Целью он называл защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины результаты референдумов не признают. С 19 октября 2022 г. в новых регионах РФ введено военное положение.
В последние дни боевые действия активизировались в Харьковской области. С 11 по 14 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенных пунктов: Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища, Красного, Мороховца, Олейникова, Бугроватки в Харьковской области.