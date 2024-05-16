Путин заявил, что чувствует себя в Китае как дома
Президент РФ Владимир Путин на концерте в Пекине по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем и открытия перекрестных годов культуры объяснил свое долгое выступление тем, что чувствует себя здесь как дома. Его речь процитирована на сайте Кремля.
«Извините, пожалуйста, что долго говорил, не давал переводчику, чувствую себя просто как дома, поэтому решил, что здесь уже все по-русски говорят», – сказал Путин.
После аплодисментов он продолжил свое выступление. В частности, Путин отметил, что российско-китайские отношения сейчас достигли самого высокого уровня за всю историю и у этого сотрудничества «безграничные возможности и перспективы».
Президент России и расширенная делегация из членов нового правительства и представителей бизнеса прибыли в Китай с государственным визитом 15 мая. Поездка продлится два дня – 16 и 17 мая. Помимо Пекина также запланирован визит в Харбин.
Ранее 16 мая в столице Китая состоялись переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком и расширенном составе. Встреча продлилась около 2,5 часа, по ее итогам лидеры стран подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Кроме того, представители РФ и КНР подписали 10 межправительственных и межведомственных документов.