Путин заявил, что чувствует себя в Китае как дома

Президент РФ Владимир Путин на концерте в Пекине по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем и открытия перекрестных годов культуры объяснил свое долгое выступление тем, что чувствует себя здесь как дома. Его речь процитирована на сайте Кремля.