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В Пентагоне заявили о высоком уровне коррупции на Украине

Ведомости

На Украине сохраняется высокий уровень коррупции, ее развитию способствует продолжающийся конфликт с Россией. Об этом заявил генинспектор Пентагона Роберт Сторч в своем докладе в конгресс США.

«Восприятие коррупции снизилось с 2013 г. на Украине, но правительство страны остается одним из наименее прозрачных в Европе», – говорится в докладе (цитата по «РИА Новости»).

По словам Сторча, в связи с конфликтом на Украине развиваются взяточничество и откаты, а также завышение затрат на закупки в министерстве обороны. В том числе речь о закупке летальных средств, так как прозрачность процесса ограничена из-за его секретности.

В феврале Сторч заявлял, что Пентагон выявил более 50 нарушений при закупке оружия для Украины. По его словам, прокуроры расследуют более 50 уголовных дел, связанных с поставками Украине. В их числе «мошенничество при закупках, подмена продукта, кража, коррупция, а также нецелевое использование средств».

13 мая стало известно, что Польша отменила запланированные на 14 мая переговоры с Украиной по вопросам сельского хозяйства из-за обвинений части украинских представителей в коррупции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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