В Пентагоне заявили о высоком уровне коррупции на Украине
На Украине сохраняется высокий уровень коррупции, ее развитию способствует продолжающийся конфликт с Россией. Об этом заявил генинспектор Пентагона Роберт Сторч в своем докладе в конгресс США.
«Восприятие коррупции снизилось с 2013 г. на Украине, но правительство страны остается одним из наименее прозрачных в Европе», – говорится в докладе (цитата по «РИА Новости»).
По словам Сторча, в связи с конфликтом на Украине развиваются взяточничество и откаты, а также завышение затрат на закупки в министерстве обороны. В том числе речь о закупке летальных средств, так как прозрачность процесса ограничена из-за его секретности.
В феврале Сторч заявлял, что Пентагон выявил более 50 нарушений при закупке оружия для Украины. По его словам, прокуроры расследуют более 50 уголовных дел, связанных с поставками Украине. В их числе «мошенничество при закупках, подмена продукта, кража, коррупция, а также нецелевое использование средств».
13 мая стало известно, что Польша отменила запланированные на 14 мая переговоры с Украиной по вопросам сельского хозяйства из-за обвинений части украинских представителей в коррупции.