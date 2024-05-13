Польша прервала переговоры с Украиной из-за обвинений в коррупции
Польша отменила запланированные на 14 мая переговоры с Украиной по вопросам сельского хозяйства из-за обвинений части украинских представителей в коррупции, заявил в интервью газете Dziennik Gazeta Prawna заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак.
«Разумеется, мы не будем проводить переговоры с людьми, против которых выдвинуты обвинения в коррупции», – подчеркнул Колодзейчак.
Кто конкретно обвиняется в коррупции, замминистра сельского хозяйства Польши не уточнил. Колодзейчак сказал, что минсельхоз Польши не смог разрешить всех проблем фермеров, которые привели к массовым протестам аграриев. Он заметил, что «ситуация не является легкой». При этом акции протеста в основном уже закончились.
29 апреля государственная пограничная служба Украины сообщила, что польские фермеры прекратили блокировку движения транспорта перед пунктом пропуска Гребенное – Рава-Русская. Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко пояснил, что этот пункт оставался последним заблокированным направлением на границе.
На польско-украинской границе возобновилось движение грузовиков, оформление и пропуск через границу по двум направлениям осуществляется в обычном режиме. При этом в Польшу не будут пропускать грузовики с зерном, такой груз может следовать по польской территории исключительно в режиме транзита.
Польские аграрии блокировали КПП на границе с Украиной с осени 2023 г. 28 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в ходе пресс-конференции, что республика обсуждает с Киевом временное закрытие границ и приостановку товарообмена.
3 марта представитель госпогранслужбы Украины сообщил, что польские фермеры блокируют все шесть пунктов пропуска. Тогда он отмечал, что в общей сложности в очередях на всех направлениях стоят более 2400 грузовиков. 10 марта фермеры разблокировали контрольно-пропускной пункт Краковец. 20 апреля украинская погранслужба сообщила, что польские фермеры сняли блокаду еще с двух пунктов пропуска.
19 марта газета Politico писала, что Украина готовится к вступлению в ЕС, но Брюссель не хочет много говорить о приеме новых членов на фоне акций протеста европейских фермеров. По информации издания, лидеры европейских стран опасаются, что протесты фермеров могут вызвать появление новых популистских партий.