Польша прервала переговоры с Украиной из-за обвинений в коррупции

Кто конкретно обвиняется в коррупции, замминистра сельского хозяйства Польши не уточнил. Колодзейчак сказал, что минсельхоз Польши не смог разрешить всех проблем фермеров, которые привели к массовым протестам аграриев. Он заметил, что «ситуация не является легкой». При этом акции протеста в основном уже закончились.