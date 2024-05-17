Госдеп: США не поддерживают удары ВСУ по территории России

В ходе поездки в Киев 15 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, что Украина должна самостоятельно принимать решения, как ей вести боевые действия. При этом он подчеркнул, что США не поощряют и не дают возможности Киеву наносить удары по территории РФ.