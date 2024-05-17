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Госдеп: США не поддерживают удары ВСУ по территории России

Ведомости

США не поддерживают удары Украины по территории РФ. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы госдепартамента Ведант Пател на брифинге.

«Наша политика не изменилась, и госсекретарь [США Энтони Блинкен] ясно дал это понять. Мы не поощряем и не поддерживаем нанесение ударов по территории России», – сказал он, комментируя слова Блинкена о самостоятельности Украины при выборе тактики ведения боевых действий.

В то же время, напомнил Пател, американская сторона не раз говорила, что «в конечном счете» Киев сам принимает решения об ударах и военных операциях.

В ходе поездки в Киев 15 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, что Украина должна самостоятельно принимать решения, как ей вести боевые действия. При этом он подчеркнул, что США не поощряют и не дают возможности Киеву наносить удары по территории РФ.

После начала спецоперации России на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки ударить по российским регионам. Чаще атакам подвергают приграничные регионы – Белгородская, Курская и Брянская области.

Западные страны с начала боевых действий на Украине стали снабжать ВСУ вооружением и военной техникой. При этом в Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что США не поддерживают атаки Киева по территории РФ и не позволяют наносить удары своим оружием. В Кремле призывали прекратить поставки западного вооружения Киеву.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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