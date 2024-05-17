Госдеп: США не поддерживают удары ВСУ по территории России
США не поддерживают удары Украины по территории РФ. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы госдепартамента Ведант Пател на брифинге.
«Наша политика не изменилась, и госсекретарь [США Энтони Блинкен] ясно дал это понять. Мы не поощряем и не поддерживаем нанесение ударов по территории России», – сказал он, комментируя слова Блинкена о самостоятельности Украины при выборе тактики ведения боевых действий.
В то же время, напомнил Пател, американская сторона не раз говорила, что «в конечном счете» Киев сам принимает решения об ударах и военных операциях.
В ходе поездки в Киев 15 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, что Украина должна самостоятельно принимать решения, как ей вести боевые действия. При этом он подчеркнул, что США не поощряют и не дают возможности Киеву наносить удары по территории РФ.
После начала спецоперации России на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки ударить по российским регионам. Чаще атакам подвергают приграничные регионы – Белгородская, Курская и Брянская области.
Западные страны с начала боевых действий на Украине стали снабжать ВСУ вооружением и военной техникой. При этом в Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что США не поддерживают атаки Киева по территории РФ и не позволяют наносить удары своим оружием. В Кремле призывали прекратить поставки западного вооружения Киеву.