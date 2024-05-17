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Минобороны сообщило о перехвате более 100 беспилотников за ночь

Ведомости

Ночью 17 мая российские средства ПВО уничтожили над регионами России 102 беспилотника ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

Над Крымом был сбит 51 дрон, над Краснодарским краем – 44. Также шесть беспилотников ПВО уничтожила над Белгородской областью, еще один – над Курской.

Кроме того, за прошедшую ночь морская авиация и патрульные катера Черноморского флота поразили шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате ночной атаки дронов ВСУ пострадавших нет. В то же время из-за падения обломков сбитого дрона на подстанции «Севастополь» отключилась часть оборудования. Около 07:00 мск Развожаев уточнил, что на восстановление работы объекта потребуется около суток. В связи с этим в Севастополе отменили занятия в школах, колледжах, техникумах и детских садах.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ночью ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Новороссийске, удар отразили российские силы ПВО. Из-за падения дрона возникли локальные возгорания, их уже тушат. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, уточнил Кондратьев.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ночь прошла тяжело. В Белгороде и Белгородском районе дважды объявляли ракетную опасность. По его словам, атаке украинских дронов-камикадзе подверглись несколько населенных пунктов в Белгородском районе. В поселке Октябрьский погибли мать с четырехлетним ребенком.

Власти Курской области последствия ночной атаки ВСУ пока не комментировали.

После начала спецоперации России на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму и Севастополе установлен средний уровень реагирования. Тот же режим действует в Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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