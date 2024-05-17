Минобороны сообщило о перехвате более 100 беспилотников за ночь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате ночной атаки дронов ВСУ пострадавших нет. В то же время из-за падения обломков сбитого дрона на подстанции «Севастополь» отключилась часть оборудования. Около 07:00 мск Развожаев уточнил, что на восстановление работы объекта потребуется около суток. В связи с этим в Севастополе отменили занятия в школах, колледжах, техникумах и детских садах.