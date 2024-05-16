Российские войска уничтожили за день 15 безэкипажных катеров ВМС Украины
Российские военные в течение дня уничтожили 15 безэкипажных катеров ВМС Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В течение дня 15 безэкипажных катеров ВМС Украины были уничтожены из штатного вооружения вертолетов морской авиации Черноморского флота», – указано в сообщении силового ведомства.
Ранее 16 мая ВС РФ при помощи «Искандера» уничтожили склад зенитно-ракетной бригады вооруженные сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.
6 мая силы Черноморского флота поразили пять безэкипажных катеров ВСУ в районе северо-западного побережья Крыма. В тот же день российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над северо-западной частью акватории Черного моря.
О начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. объявил президент России Владимир Путин. Целью он называл защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Их результаты власти Украины не признают. С 19 октября 2022 г. в новых регионах РФ введено военное положение.